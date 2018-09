Crecen cuestionamentos por tutela de fiscal contra María Jimena Duzán

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se sumó a las voces que cuestionaron una tutela interpuesta por un fiscal delegado ante el CTI por una columna de la periodista María Jimena Duzán.

Pedro Vaca, Director Ejecutivo de la Flip en Colombia señaló: “Defender la prensa libre es un mandato democrático. -Porque no es sólo su opinión la que está en riesgo, -Porque no podemos permitir que un fiscal pretenda que todo lo que se diga sobre la Fiscalía pase por su aprobación”.



El pronunciamiento fue hecho luego de que se conociera que el fiscal Daniel Hernández, que es uno de los funcionarios asignados al caso Odebrecht, entutelara a la periodista por la columna ‘¿Pacto de silencio?’, publicada en la revista Semana.



En la columna la periodista hace referencia a la denuncia que interpusieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana sobre el presunto ingreso de plata de la empresa Logistics Soluciones Integrales S.A.S., a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Y señaló que habría un interés para que ese tema no avanzara en la Fiscalía que dijo, no había tocado a “peces gordos”.



En la tutela del fiscal Hernández que pide se proteja el derecho al buen nombre, el funcionario del ente acusador señalar que ese episodio ya está siendo investigado y que esas pesquisas son incluso previas a la denuncia de los expresidentes.



Igualmente destaca que las investigaciones han permitido rastreas muchos más sobornos desplegados por Odebrecht que los 11 millones que fueron aceptados por la empresa en un preacuerdo con autoridades de Estados Unidos y Brasil.



En declaraciones a medios radiales la periodista señaló que esta era una intimidación para que ella solo hablara de lo que a la Fiscalía le gustara.



El periodista y columnista Daniel Coronel escribió en sus redes sociales: “Rechazo la tutela para silenciar a @MJDuzan. Su voz es determinante para que los ciudadanos sepan más y decidan mejor”.



A su turno Luis Carlos Vélez, director de noticias de la FM de Rcn escribio”solidaridad total con @MJDuzan - La prensa no debe callar a punta de tutelas”.



Y Yolanda Ruiz, directora de RCN cadena básica indicó “Solidaridad con @MJDuzan . La entutelan por una columna. Ella dice que intentan "amordazarla pero no lo van a lograr". Judicializar a la prensa es una forma recurrente para intentar silenciar”.



