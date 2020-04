A un mes de tragedia en La Modelo, 73 casos de covid-19 en cárceles

Un mes después de la protesta que según el Gobierno terminó en un intento de amotinamiento y fuga en la cárcel La Modelo, de Bogotá, donde 23 presos murieron de forma violenta en hechos que todavía son investigados, las cárceles del país siguen en alerta y con un descontento creciente de la población privada de la libertad.

El número de fallecidos de esa noche apenas se asemeja a los momentos más difíciles vividos en ese penal, a principios de la década del 2000, cuando paramilitares y guerrilleros presos se enfrentaban en los patios y dejaban decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Hoy, la tensión es distinta y está marcada por la pandemia del coronavirus que ya ha dejado, según las últimas cifras, 73 personas contagiadas, tres de ellas fallecidas.



En la mañana de este miércoles, el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga confirmó que recibieron los resultados de 40 pruebas positivas, todas de la cárcel de Villavicencio, que se suman a las 30 que ya se conocían. Es decir, solo en esa cárcel son 70 casos activos, dos más en La Picota y uno más en Florencia.

Acabamos de recibir 40 nuevas pruebas de #Covid_19 para el Meta, lastimosamente todas positivas y corresponden a la cárcel de #Villavicencio. ¡Por favor, debemos seguir cuidándonos! #PorNuestraGente pic.twitter.com/u9ivZCm0MP — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) April 22, 2020

Desde el lunes, internos en la cárcel La Picota adelantan una jornada de “desobediencia pacífica” que consiste en no dejarse encerrar en sus celdas en la noche. Este martes, justamente, internos manifestaron su solidaridad con las familias de los privados de la libertad “masacrados y heridos hace un mes en la cárcel Modelo”.



“Justificar, aplaudir la masacre e ignorar y minimizar nuestras exigencias y las de nuestras familias por garantizar el derecho de cualquier ciudadano a la vida es muestra de su indolencia y desprecio por nuestra salud y nuestra integridad”, leyó uno de ellos acompañado de varias decenas más desde uno de los 36 patios de La Picota.



Por eso, para este miércoles fue convocada una protesta, tanto al interior como a las afueras de La Picota, a las 12 p.m., de la cual participarán familiares de los internos.

Los presos aseguran que la emergencia carcelaria declarada después de los hechos en La Modelo solo sirvió para “militarizar las cárceles” y propagar el virus. Incluso acusan al director del Inpec, general Norberto Mujica, de haber tomado decisiones irresponsables en los traslados que llevaron el coronavirus desde la cárcel de Villavicencio, donde se presenta el mayor brote, hacia La Picota y Las Heliconias, en Florencia, donde se han confirmado dos y un caso de coronavirus, respectivamente.



El objetivo de la protesta que adelantan, dicen, es lograr una “interlocución directa” con el Ministerio de Justicia, y le hacen un llamado a la ministra Margarita Cabello: “No espere más tragedias para actuar a la altura del momento y cumplir con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales. Todavía estamos a tiempo para evitar más muertes”.



Justo ayer, en La Picota, se reunieron con el procurador delegado de derechos humanos, Carlos Medina, el defensor regional del Pueblo en Bogotá, Rafael Navarro, la asesora de Derechos Humanos del Inpec, y la directora de La Picota, Imelda López, a quienes solicitaron “reunión urgente” con el Ministerio de Justicia y un delegado de la Presidencia para lograr una “excarcelación masiva”.

Hoy queremos pedirles perdón y que nos acompañen, que no nos vean como esa parte de la sociedad que no existe FACEBOOK

TWITTER

Las protestas de los presos, que coinciden con reclamos de otros sectores como los abogados penalistas, senadores y ONG, son motivadas por el decreto 546, por el cual se establecieron las excarcelaciones y sustituciones por prisión domiciliaria a causa de la emergencia por la covid-19 y el riesgo que representa para una población de más de 120 mil personas privadas de la libertad y en condición de hacinamiento.



Si bien los primeros borradores del decreto hablaban de la posibilidad de dar salida a unas 10 mil personas, el texto final fue más modesto en sus alcances, llegando, según estimaciones del Ministerio de Justicia, a cobijar a cerca de 4 mil privados de la libertad.



Esta cifra, como han dicho distintos analistas como los abogados del Colegio de Abogados Penalistas, no es representativa frente al problema de hacinamiento de 47,7 % a nivel nacional, que da cuenta de una sobrepoblación de 38.638 personas frente a la capacidad real para la cual fueron diseñados los establecimientos.



Sin embargo, este fin de semana, en entrevista con EL TIEMPO, la ministra Cabello aseguró que no se puede pretender que la emergencia por el coronavirus sea la excusa para resolver el problema histórico del hacinamiento carcelario.



“Llevamos muchos años acá, tal vez en una cuarentena muy larga, pero hoy queremos pedirles perdón y que nos acompañen, que no nos vean como esa parte de la sociedad que no existe”, dice otro interno de La Picota en otro comunicado conocido por este diario. Incluso, aseguran que aunque sus intenciones son pacíficas, están “dispuestos a morir, porque por primera vez en mucho tiempo, tenemos la razón y el derecho de nuestra parte”.



Así como La Picota, se ha hecho llamados para que otras cárceles representativas, como son la de Cómbita, Boyacá, y la Tramacúa, en Valledupar, se sumen a no dejarse encerrar como forma de protesta. “No nos encerraremos en nuestras celdas hasta que el Gobierno no derogue el decreto de excarcelación”, aseguran los privados de la libertad.



Por su parte, los privados de la libertad en la cárcel de Cúcuta anunciaron un cacerolazo pacífico para las 6:00 p.m. de este miércoles.



Entre tanto, el descontento también se siente en el personal de seguridad y custodia del Inpec, del cual varios sectores han manifestado no tener suficiente protección y señalan como ejemplo que en Villavicencio haya 15 funcionarios contagiados. Incluso, una fuente de otra cárcel asegura que muchos guardias están pensando pedir la baja del servicio.



Por lo pronto, no se han producido las primeras excarcelaciones en virtud del decreto, pero el director del Inpec afirmó a inicios de la semana que ya estaban en trámite las primeras mil. Y mientras este se aplica y avanza la discusión sobre si es o no suficiente, las investigaciones sobre las 23 muertes y decenas de personas heridas hace un mes en La Modelo avanzan en indagatorias a funcionarios y reconstrucciones de lo ocurrido aquella noche.



JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor de Justicia

Twitter: @LopezJuanDa