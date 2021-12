En medio de la polémica que generó el decreto presidencial expedido el 24 de diciembre que adiciona 1.208 cargos a la Procuraduría General, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el cumplimiento del fallo de 2020 en el caso de Gustavo Petro sumó otro elemento a esta controversia.



(Lea: Las tres críticas que hizo Corte IDH sobre cumplimiento del fallo de Petro)



La Corte IDH considera que la reforma del Código Disciplinario, promovida por la Procuraduría y aprobada en el Congreso, “continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos, de manera incompatible con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención Americana”.

En el documento, que llegó a la Procuraduría el 21 de diciembre, se insiste que “una restricción a derechos políticos por destitución o inhabilitación de funcionarios elegidos por voto debería tratarse de una condena por juez competente en proceso penal”. Igualmente, advierte que tampoco se ha avanzado en otros dos cambios vinculados a la Contraloría y la Fiscalía.



Frente a la Contraloría, la Corte IDH dijo que en su sentencia analizó las normas que establecen que uno de los efectos de ser declarado responsable fiscal es la inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular.



(Le puede interesar: Reforma de la Procuraduría no pasó examen de la Corte IDH)



Indicó que pese a que Colombia para cumplir este apartado creó un control automático de legalidad a los fallos de la Contraloría, que se delegó al Consejo de Estado, eso no se está cumpliendo porque la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de este alto tribunal emitió una decisión en la cual consideró que este control es inconstitucional.



Igualmente, se refirió a otra orden que dio sobre un delito creado en 2017 llamado ‘elección ilícita de candidatos’, que dice que quien sea elegido por voto estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de 4 a 9 años.



Frente a ese delito, el órgano internacional dijo que puede generar el efecto de inhibir a una persona para postularse a un cargo cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, lo que considera es un riesgo para sus derechos políticos y los de sus electores.



(Lea también: 'No hay interés político': Margarita Cabello sobre los 1.208 cargos nuevos)

¿Reforma no cumple fallo?

Aunque la Procuraduría no se pronunció sobre los cuestionamientos de la Corte IDH, señalando que se estudia el tema y que se dará una respuesta formal por parte del Estado, durante el trámite de la norma en el Congreso y tras su aprobación la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, insistió que sí se está cumpliendo con lo ordenado.



“A partir de una interpretación sistemática de la Convención Americana, se ha admitido que autoridades distintas a las penales puedan limitar los derechos políticos de los servidores de elección popular, siempre y cuando quien tome la decisión sea autónomo, independiente e imparcial”, le dijo a EL TIEMPO en su momento, y añadió que lo aprobado sí contiene esas garantías, “pues la Procuraduría es un ente de control autónomo e independiente del Ejecutivo”.



(En contexto: El enredo judicial por la revisión de sanciones que emite la Contraloría)



Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional, dijo que la resolución de la Corte IDH confirmó lo que ya había alertado: “Se siguen incumpliendo las tres adecuaciones que ordenó la Corte en el Código Disciplinario, ley de Contraloría y el Código Penal”.



Serrano consideró que el pronunciamiento de la Corte, tras analizar la reforma del Código Disciplinario, significa entonces que debe hacerse otra modificación.



“Lo que el Congreso debe hacer es eliminar de las potestades de la Procuraduría la de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular y eso debe hacerse reformando la legislación actual. También debe adecuarse la Ley 106 de la Contraloría y el Código Penal. Sobre esas órdenes, la Corte IDH fue clara en que siguen incumplidas”, dijo.



(Le puede interesar: Por decreto y en Navidad crearon más de 1.200 cargos en la Procuraduría)

Por ahora se conoció que ya en el Congreso se ambienta una citación a la Procuradora para dar explicaciones sobre el aumento de la nómina de la entidad.



“La reforma del Código Disciplinario debe ser aclarada (...), llamaremos a la procuradora Margarita Cabello para que le explique al país, mediante una audiencia pública, la reforma real que se tiene; no permitiremos más actos de corrupción”, dijo Juan Carlos Wills Ospina, representante a la Cámara por Bogotá.



(Le puede interesar: Fallo contra El Salvador sienta precedente en la región en casos de aborto)



Otra duda que sigue sin respuesta es por qué el Gobierno expidió el decreto el 24 de diciembre en el que se viabilizó la creación de más de mil cargos en la Procuraduría, que irían a desarrollar funciones como parte del cumplimiento del fallo de la Corte IDH, cuando ya ese alto tribunal había notificado que esa reforma no se ajustaba a lo ordenado en su decisión de 2020.



Una vez se inició la polémica sobre la creación de los cargos en plena temporada electoral, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que esa fue una modificación que no corresponde al Ejecutivo sino que la aprobó el propio Congreso de la República.



(Le puede interesar: Organizaciones y congresistas demandan reforma al Código Disciplinario)



justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Lupa a ambulancias que, en 5 minutos, 'trasladan' a dos víctimas a dos IPS



-Defensoría pidió medidas urgentes para prevenir el suicidio infantil



-CIDH otorga medidas de protección a adolescente intersex en Colombia