JEP y Agencia de Defensa Jurídica destacan fin de examen preliminar de CPI

Este 28 de octubre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció, durante una visita a Colombia, el cierre del examen preliminar que ese organismo internacional tenía sobre Colombia desde 2004.



La Corte estudiaba en Colombia cuatro casos: 'falsos positivos', desplazamiento forzado, violencia sexual y de género; y promoción y expansión de grupos paramilitares.



Frente a la decisión de cerrar este análisis ya se han conocido reacciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La JEP indicó que esta decisión representa un sello de la más alta calidad, en derecho penal internacional, sobre los beneficios, las sanciones, los procedimientos, el esfuerzo y los resultados de ese organismo.



"Es gracias a los avances innegables de la Jurisdicción y de otros organismos judiciales en la lucha contra la impunidad, que la Corte Penal Internacional alcanzó la tranquilidad y la confianza requeridas para tomar una determinación histórica como la que hoy ha anunciado el fiscal Karim Khan. La firmeza de esa decisión depende del cabal cumplimiento de una serie de compromisos, y entre estos se destaca el apoyo serio, genuino y constante a la justicia que administra la JEP", dijo este órgano de justicia transicional.



Por su lado, Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de la defensa judicial del país, indicó que esta decisión es, sin duda, una de las más importantes noticias para Colombia.

Me parece que es para Colombia un compromiso de seguir trabajando para que las cosas sigan avanzando en materia de justicia para las víctimas: Camilo Gómez FACEBOOK

"Colombia ha hecho un esfuerzo importantísimo en todo lo que tiene que ver con justicia, en especial en lo relacionado con el conflicto. Tanto la JEP como la justicia ordinaria, la Corte Suprema, Fiscalía, y Justicia y Paz, han hecho una labor importante que reconoce la CPI. Me parece que es para Colombia un compromiso de seguir trabajando para que las cosas sigan avanzando en materia de justicia para las víctimas", indicó Gómez.



Añadió que si bien ya se cierra el examen preliminar que tuvo Colombia por 17 años, esto no quiere decir que la Corte Penal Internacional desaparezca "si Colombia baja la guardia y no cumple sus compromisos, la Corte Penal volverá a actuar, pero confío en que la Fiscalía, la JEP, la Corte Suprema y toda la justicia seguirá actuando en la vía que lo está haciendo", concluyó.

Noticia en desarrollo...

justicia@eltiempo.com

