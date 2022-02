La Corte Suprema de justicia tumbó la absolución de una persona vinculada al homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido en Pitalito (Huila) en 1998.

El alto tribunal resolvió un recurso de revisión promovido por la Procuraduría.



En el recurso se pedía dejar sin efectos las decisiones de primera y segunda instancia que en el año 2000 y en el 2001 absolvieron al escritor Fernando Bermúdez Ardila, vinculado al homicidio de Carvajal Carvajal.



En su decisión, la Sala determinó que el proceso regrese a la etapa de juicio.

Así las cosas, remitió el expediente al Juez Penal del Circuito Especializado de Pitalito, distinto de quien tomó la primera decisión absolutoria, para que asuma el conocimiento del caso y le dé inicio al juicio. Además, se determinó que solo cuando el expediente llegue al juez se reanude el término de prescripción de la acción penal.



La Sala de Casación Penal señaló que en este caso se cumplen los requisitos para permitir la revisión y ordenar que se tramite nuevamente el proceso.



"En primer lugar, es posible aceptar la acción de revisión porque se da contra un fallo absolutorio y ejecutoriado, en un caso que involucra graves violaciones de derechos humanos por tratarse del homicidio de un periodista. En efecto, por estos hechos se dictó una sentencia el 6 de abril del 2001 por parte del Tribunal Superior de Neiva, en la que se confirmó la absolución de tres personas acusadas como coautores del homicidio agravado, entre ellos del escritor Fernando Bermúdez Ardila", señaló la Corte.



Y añadió que declaró fundada la revisión "porque hay pronunciamientos judiciales internos y de instancias internacionales que constatan la existencia de hechos o pruebas nuevas, que no solo involucran a miembros de la antigua guerrilla de las Farc sino también al escritor Fernando Bermúdez".



La Corte indicó que la justicia ordinaria tuvo en cuenta que la Fiscalía recibió en varias sesiones -que se dieron años después de concluido el proceso- el testimonio de un desmovilizado del Bloque Sur de las Farc quien aseguró en el 2006, un año antes de ser asesinado, que el absuelto escritor Bermúdez Ardila había participado como supuesto determinador del homicidio del periodista, aportando supuestamente dineros para su ejecución. La Sala de Casación Penal señala que esta es una prueba nueva en la medida en que no fue conocida ni recaudada en los procesos penales que terminaron con el fallo absolutorio.



"Esa prueba nueva no solo fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 13 de marzo del 2018 que condenó al Estado colombiano por el caso de Nelson Carvajal, sino también en un pronunciamiento interno pues en el 2017 le sirvió a la Fiscalía para acusar a dos exguerrilleros de las Farc como autores del homicidio. También hay un testimonio de otro exintegrante de esa guerrilla del 2007 que da cuenta de las circunstancias que rodearon el asesinato del periodista", se lee en el documento de la Corte.

