Arranca la búsqueda de un nuevo Fiscal General

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia aceptó este martes la renuncia que Néstor Humberto Martínez presentó a la Fiscalía General hace una semana. En la Sala Plena no hubo debate, pues los 17 magistrados que participaron consideraron que estaba claro que, tras la renuncia irrevocable de Martínez, lo que procedía era aceptar su dimisión y elegir un reemplazo.

Néstor Humberto Martínez argumentó su salida como rechazo al fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que negó la extradición del exjefe de las Farc Jesús Santrich, y que ordenó su libertad. Así se convirtió en el cuarto Fiscal que no termina su periodo en el país, que ha tenido en total a ocho jefes del órgano acusador.



Los magistrados afirmaron que no había razones que llevaran a la Corte, como nominador del Fiscal, a debatir si se le debía pedir o no que reconsiderara la renuncia. “No se está yendo por persecución ni por razones de seguridad, o algo que haga que la Corte revise el caso. La Corte entendió que si renunció es porque ya no quiere seguir en el cargo, y ese es un derecho de cualquier funcionario público”, le dijo un magistrado del alto tribunal a EL TIEMPO.

Con la aceptación de la renuncia, se inició formalmente la búsqueda de un nuevo Fiscal General cuyo periodo, según expertos consultados, será por cuatro años, a menos que al Consejo de Estado le llegue alguna demanda tras la futura elección, y defina que el periodo es institucional, con lo que iría hasta dentro de un año, cuando terminaba Martínez. Pero eso implicaría que el Consejo de Estado cambie su jurisprudencia, pues en el pasado (al revisar el caso del exfiscal Eduardo Montealegre), dijo que los periodos son personales, de cuatro años.



Por ahora, la Corte Suprema de Justicia pidió al presidente Iván Duque que le envíe una terna. Después de recibir tres candidatos, la Corte hará una audiencia pública para escucharlos y decidir. Ayer, el presidente Duque aseguró que hará una evaluación “durante varios días” para luego presentarle a la Corte “la mejor terna que pueda tener el país, buscando personas con independencia, solvencia, patriotismo, sin tacha y comprometidas con la legalidad”.

Lo evaluaré durante varios días para luego presentarle a la Corte la mejor terna que pueda tener el

Pero la elección de la próxima cabeza de la Fiscalía no sería tan sencilla. La Corte tiene cinco vacantes, y quedará una sexta el 4 de junio, cuando se retire del alto tribunal la magistrada de la Sala Civil Margarita Cabello, a quien la Corte le aceptó ayer su renuncia porque fue nombrada por Duque como ministra de Justicia, tras la salida de Gloria María Borrero.



Al irse Cabello, con 17 magistrados se necesitaría una votación casi que unánime (se requieren 16 votos para conformar una mayoría) para poder elegir al próximo Fiscal General. Ese tipo de consensos no han sido fáciles en el alto tribunal –no sólo en pasadas elecciones de fiscales–, sino en sus nominaciones más recientes: este año duró meses sin ponerse de acuerdo para elegir a su presidente y, esas pugnas internas han llevado a que no se hayan llenado sus cinco vacantes. El martes próximo la Sala Plena se reunirá para intentar elegir algunos magistrados.



El presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, aseguró que los magistrados “tienen la intención de cumplirle al país, por lo que se va a luchar para que la elección del Fiscal se haga lo más pronto posible. No es que haya un interés en demorar las cosas, sino que a veces resulta difícil poner a tantas personas de acuerdo”.

Los retos del Fiscal

Más allá de la puja que se vivirá en las próximas semanas, está claro que el próximo Fiscal General tendrá que esforzarse para dar resultados en las investigaciones que han generado controversia en el país en el último año.



El primer caso es el de Odebrecht. Tras aceptar la renuncia de Martínez, la Corte dijo que ya no tenía sentido revisar los impedimentos que él había manifestado para que se lo apartara de todas las investigaciones en ese caso de corrupción. Tampoco es necesario mantener al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, que había asumido tres líneas de ese proceso.



Al terminar el trabajo de Espinosa, y al ya no existir impedimentos, el caso Odebrecht regresa por completo a la Fiscalía General, que por ahora está en manos del fiscal encargado Fabio Espitia, quien debe asumir las 11 líneas de indagación de Odebrcht.



El nuevo Fiscal conocerá todo el proceso, incluyendo los principios de oportunidad a cuatro de los empresarios vinculados, y que habían quedado en el congelador con el paso del caso a Espinosa.



El otro punto importante serán las investigaciones por los ataques a líderes sociales. Las denuncias siguen en aumento, y aunque la Fiscalía ha esclarecido el 57 por ciento de homicidios, la frecuencia de estos crímenes se convierte en una presión para la Fiscalía.



Además, en la Fiscalía está la investigación contra las personas no aforadas vinculadas al ‘Cartel de la Toga’. En el ente acusador están casos como el del exmagistrado Camilo Tarquino, y el juicio contra el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte. Además, tendrá que definir la suerte de las negociaciones con el exfiscal Luis Gustavo Moreno y su socio, el abogado Leonardo Pinilla, involucrados en el escándalo.



La cuarta ‘papa caliente’ serán las elecciones de octubre de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, pues al nuevo Fiscal General le corresponderá garantizar la transparencia de esos comicios.



JUSTICIA