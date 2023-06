El Tribunal Superior de Bogotá, desde su Sala Penal, dio inicio este martes a una audiencia en la que se tuvo previsto, en principio, resolver un supuesto conflicto de competencias frente a quién debe asumir los procesos judiciales contra el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, es decir, si la Fiscalía o la Corte Suprema.



La solicitud para realizar la audiencia la hizo la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción del alto tribunal, quien considera que hay argumentos para que sea la Corte Suprema la que procese a Benedetti en un expediente que tiene a bordo supuestos beneficios que habría conseguido de forma irregular haciendo uso de su cargo como senador hace unos años.



En una primera ocasión, la semana pasada el magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal de Bogotá, devolvió el pedido que le hizo Lombana de realizar una audiencia con el mismo fin -pero por otro proceso que tiene Benedetti-. Esa solicitud fue negada con varios argumentos.



“Como la activación de la función de control de garantías no se ha promovido por los cauces de la normatividad aplicable para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ello impide que se convoque a trámite alguno de las audiencias preliminares bajo la égida de la Ley 906 de 2004, ni que sea posible requerir a quien no es parte (la Fiscalía) ni ejerce dirección y coordinación de la presente investigación y, en tal discurrir lógico, tampoco se pueda determinar por un magistrado con funciones de garantías 'si trabajo o no el conflicto de competencias' pues excede sus funciones”, señala la decisión.

Armando Benedetti: cita para definir si lo procesa la Fiscalía o la Corte Suprema. Foto: Archivo particular

Los procesos contra Benedetti -cuando él era congresista- estuvieron en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero de allí salieron rumbo al ente acusador por cuenta de un compañero de Sala de Lombana, al resolverse que como pasó a ser embajador, cambió el fuero constitucional.



El magistrado que este martes estuvo a cargo de la audiencia fue Alberto Poveda Perdomo, quien concedió la palabra por cinco minutos a cada una de las partes. Primero, Cristina Lombana dijo que todas sus razones ya estaban expuestas en el oficio que envió al Tribunal.



La Procuraduría General de la Nación, por su parte, apoyó el pedido de Lombana, mientras que para la Fiscalía no existe conflicto o colisión frente al proceso puntual que adelanta la magistrada en la Corte.



"La Fiscalía pedirá que no se conceda el pedido de la magistrada, y no va a proponer colisión de competencia en cuanto a la actuación que hoy nos ocupa", dijo la fiscal Floralba Torres, a cargo del caso.



Por su parte, el abogado David Benavides, defensor de Benedetti, manifestó que la misma Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre cuál es la entidad a la que le corresponde asumir los procesos contra su cliente, refiriéndose a la Fiscalía.



Para resolver el asunto, el magistrado Poveda dijo que esto significa que controversias que atañen a asuntos tramitados con la Ley 600 no son de competencia de los jueces de control de garantías.



"De modo que no hay un conflicto a resolver, y por cierto los conflictos que se lleguen a suscitar entre un juez (la Sala de Instrucción, en este caso) o la Fiscalía son resueltos por la Sala Plena de la Corte Suprema", sostuvo el togado.



En consecuencia, optó por devolver las diligencias a la entidad que lo remitió, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, la cual tendrá que definir qué pasa con estos casos en su Sala Plena.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

