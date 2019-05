Corte ya definió qué magistrado decidirá competencia en caso Santrich

La competencia del nuevo caso en la justicia ordinaria por el que el exjefe guerrillero Jesús Santrich fue capturado, será definida por la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal designó al magistrado Eugenio Fernández Carlier, de la sala de Casación Penal, para que defina si la competencia de ese proceso la tiene la juez 16 de control de garantías de Bogotá -que ya legalizó su captura y actualmente está a cargo de atender la imputación de la Fiscalía General en contra del exguerrillero por narcotráfico- o a si debería quedar en manos de los magistrados de la Corte Suprema.



El proceso de Santrich llegó a esa instancia luego de que la defensa del exguerrillero interpuso un recurso en el que alegaba que la juez no tiene competencia para llevar el caso pues, según argumentó el abogado Eduardo Matías, el exlíder de las Farc es un aforado constitucional, aunque nunca se posesionó como representante a la Cámara.



Matías argumentó que Santrich sigue teniendo su curul y por eso debería ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.



Aunque la juez 16 de Control de Garantías consideró que sí era competente para analizar el caso decidió enviar el expediente a la Corte Suprema para que definiera ese impedimento.



La juez 16 dijo que no es cierto que su despacho estuviera usurpando funciones de la Jurisdicción de Paz. “La JEP no pudo precisar la fecha en este asunto que resolvió y no está acreditado que se trate del mismo proceso”, afirmó.

El exguerrillero fue dejado en libertad y recapturado por la Fiscalía el pasado 17 de mayo en un nuevo proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico -delitos cometidos después del acuerdo de paz-, caso que se sustentaría en los mismos hechos por los que Estados Unidos lo requiere.



Su defensa se ha basado en que los jueces no son competentes para llevar el caso y que Santrich solo puede ser juzgado por los magistrados de la Corte Suprema, en su supuesta condición de aforado, o por la JEP, como desmovilizado de la guerrilla.



JUSTICIA