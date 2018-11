JEP no puede revisar sentencias de la Corte Suprema contra civiles

En las últimas dos semanas, la Corte Suprema ha salido a hacer una doble y férrea defensa de sus linderos judiciales.



El lunes anunció que no piensa acoger la solicitud formal que elevó el Comité de Derechos Humanos de la ONU de revisar la sentencia a 17 años de cárcel contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Según ha explicado el alto tribunal, la doble instancia que están pidiendo para Arias entró en vigencia tan solo este año y no se puede aplicar de manera retroactiva para ningún caso. Además, recordó que la existencia de una única instancia se consagró en una ley aprobada por el Congreso de la República.



Y con la misma firmeza emitió un auto, el 7 de noviembre pasado, en el que se niega a remitirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expediente contra el exsenador Álvaro García, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo (2000) en el que su defensa estaba pidiendo la libertad inmediata.

En dicha decisión, revelada por este diario, los 8 magistrados de la Sala Penal advierten que en el Acuerdo de Paz con las Farc quedó claro que la JEP no puede entrar a revisar sus fallos contra terceros civiles, que se encuentren ejecutoriados.

En efecto, así estén involucrados en el conflicto armado, como lo alega el exsenador García, es la propia Corte Suprema la competente para establecer si se le puede aplicar algún beneficio a la luz de la justicia transicional. La única excepción son los fallos contra miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las Farc.



En la práctica, esto significa que la Corte Suprema se convierte en un órgano transicional y entra a analizar la posibilidad de que sus procesados se puedan someter o no a la JEP y si les caben o no beneficios especiales, incluida una eventual rebaja de pena.

Así quedó previsto en los artículos 5 y 22 del acto legislativo 01 de 2017, que le dio vida jurídica a todo el sistema de justicia transicional.



“Todo lo que ya sea cosa juzgada no puede ser revisado por ninguna otra instancia distinta a la Corte y menos cuando la intención es ‘zafarse’ de las sentencias que hemos emitido y buscar beneficios judiciales sin contar la verdad ni reparar a las víctimas. Con esto estamos sentando jurisprudencia”, le explicó a EL TIEMPO uno de los ocho magistrados de la Sala Penal.



Además, en el caso específico del exsenador García, se le advierte que, para obtener beneficios, debe explicar en detalle qué quiere confesar en torno a la masacre en la que murieron al menos 12 personas en manos de escuadrones de la muerte del paramilitarismo.



La defensa del parapolítico, no obstante, apeló la decisión e insistió en que este caso debe ir a la JEP, como ya pasó con el proceso que se le sigue a García por desplazamiento forzado como consecuencia de la masacre de Macayepo. Y agregó que con esa compulsa la Corte demostraría que no quiere ser “un obstáculo para la verdadera paz”.



Sin embargo, voceros del alto tribunal aclararon que si bien se aceptó enviarle a la JEP el expediente por desplazamiento, se debió a que en este aún no hay sentencia, tan solo un llamamiento a juicio.

Efecto dominó

Y aunque la JEP advierte que tan solo ha aceptado a procesados por la Corte que tienen pendientes su condena, hay varios casos de sentenciados que están pidiendo pista y que deberían quedar por fuera de esa jurisdicción, de acuerdo con la advertencia de la Corte Suprema.



Uno de esos casos es el del exsenador Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), quien también busca su libertad inmediata a través de la JEP.



Igual sucedería con el excongresista Pedro Mary Muvdi Aranguena, condenado a 13 años de cárcel por sus nexos con paramilitares del Cesar; y con Javier Cáceres, quien estaría pensando en pedir pista en esa jurisdicción. Sobre este último, pesa una condena de 9 años de cárcel también por parapolítica.



También quedarían afectados por esta medida los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, condenados por la llamada ‘Yidispolítica’.



A Palacio, quien buscaba levantar una restricción para salir del país, ya le fue negado el cupo porque anunció que no admitiría la comisión del delito de cohecho. Pero a Pretelt, que también buscaba limpiar su nombre ante esa instancia, no le han definido su posible ingreso.



Finalmente, en otro auto del mismo día del de García, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte accedió enviarle a la JEP el expediente contra el general (r) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Galán. En este caso, los magistrados de esa sala explicaron que si bien tampoco pueden tocar la condena, la JEP estaría en su libre disposición de establecer si le cabe o no algún beneficio. Pero Maza aún no ha sido admitido.



