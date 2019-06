Corte sugirió diferir extradición de miembro del ‘clan del Golfo’

El gobierno de Iván Duque acaba de lanzarle un potente espaldarazo político al acuerdo de extradición con Estados Unidos.

La Casa de Nariño decidió ratificar la orden de extradición que pesa contra Jesús Alberto Vargas Rodríguez, alias Pipón, hombre clave del ‘clan del Golfo’ sobre quien la Corte Suprema de Justicia había planteado en febrero diferir su envío hasta que culminara los procesos judiciales que tiene pendientes en Colombia. Esto se traduce en que primen la verdad y la justicia nacionales sobre la jurisdicción de un Estado extranjero.



EL TIEMPO accedió a la resolución 069 del 2019, del 30 de mayo, en la cual Duque subraya su tesis de que extraditar a un acusado de narcotráfico u otros delitos no es sinónimo de impunidad en Colombia. Expresa que la prevalencia que se le da a esta figura se justifica porque el procesado deberá retornar al país a purgar sus condenas cuando termine sus pendientes en Estados Unidos.



“(Ese Gobierno) ha mantenido un marco de colaboración permanente en materia de asistencia judicial penal facilitando mecanismos de cooperación para que los detenidos en dicho país puedan intervenir en las diligencias en las que sean requeridos”, dice Duque, quien ratifica que este tipo de decisiones son de su resorte.



Alias Pipón, quien se entregó en Montería en el 2018, podría desentrañar las redes del ‘clan del Golfo’, que, en algunos casos, cuenta con un poder corruptor en instancias estatales. Este alto perfil se debe a que tras la muerte de su hermano, Roberto Vargas, ‘Gavilán’, quedó convertido en el segundo hombre más fuerte del clan, después de Darío Úsuga, alias Otoniel. Además, conoce los enlaces y rutas por las que su organización envía toneladas de coca a territorio estadounidense, a través de Venezuela y Centroamérica.



Para Duque prima el acuerdo de extradición a pesar de la petición de la Corte de diferir la entrega de ‘Pipón’ para que prevalezca “la justicia nacional sobre la extranjera” y sea juzgado por los “delitos de extrema gravedad” que enfrenta.



“Con la extradición del reclamado no se impide que las investigaciones y procesos continúen en curso. Con la extradición no se terminan ni suspenden los procesos que se adelantan en Colombia”, recalca la resolución de la Casa de Nariño.



Este guiño político de Duque a Washington es clave en medio de la convulsión desatada por el caso del exjefe de las Farc ‘Jesús Santrich’. Si bien su proceso está relacionado con el acuerdo de paz, que no cobija al ‘clan del Golfo’, también tiene pronunciamientos previos de altas cortes (incluyendo la JEP) en los que plantean la prevalencia de los intereses locales sobre la extradición.

Hijo de Ramón Isaza, pedido por EE. UU.

Desde la cárcel, Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, hijo del exjefe paramilitar Ramón Isaza, habría coordinado el envío de millonarios cargamentos de droga a Estados Unidos, país que lo pide en extradición.



‘Roque’ fue capturado en septiembre del 2012 y expulsado de la ley de Justicia y Paz por delinquir después de la desmovilización de las autodefensas. Hoy está preso en La Picota pagando condena por tráfico de droga.El exparamilitar es uno de los 14 vinculados a una investigación transnacional contra un ‘consorcio’ de redes criminales que se habrían aliado para sacar coca del país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

