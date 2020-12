CPI trabaja en marco para definir si abre investigación a Colombia

En su informe de seguimiento anual sobre los casos que están en examen preliminar, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) destacó pasos que han dado las autoridades colombiana en la investigación de crímenes de lesa humanidad, y también dijo que el próximo año estaría listo un borrador de un marco de indicadores que le permitirán definir si abre o no una investigación formal contra Colombia.



De abrirse una investigación, el país se expone a que la Corte emita condenas por hechos cometidos en el marco del conflicto armado, y eso solo haría si considera que el país no ha podido o no ha querido cumplir su papel en investigación y juzgamiento interno de delitos contra la humanidad.

Colombia ha estado en examen preliminar en la CPI desde 2004, en este informe, publicado este lunes, se recogen las conclusiones de la Corte -entre el 6 de diciembre de 2019 y 11 de diciembre de 2020- sobre su observación de cómo van las investigaciones por distintos crímenes en el país.



Entre sus conclusiones, el informe de la fiscal Fatou Bensouda destaca que la información analizada este año "indica que las autoridades colombianas en general han adoptado pasos significativos para abordar conductas que constituyen crímenes de la CPI" y en conductas que están bajo la mira de este tribunal internacional, como la desplazamiento forzado, 'falsos positivos', violencia sexual, entre otros.



Se señala igualmente que en 2021 la Fiscalía de la CPI seguirá en comunicación con las autoridades colombianas para obtener mayor información sobre las actividades que conduzca a procesos, investigaciones o juicios individuales, que podrían surgir de los 7 macrocasos que hoy tiene abiertos la JEP.

Por último, el informe indicó que además del análisis que el otro año seguirá haciendo la Fiscalía sobre sus casos de interés, se continuarán conversaciones con autoridades y partes interesadas sobre el desarrollo de un marco de parámetros referenciales que le permitan a la CPI definir si avanza en una investigación contra el país.



"El propósito de este marco es permitir a la Fiscalía (de la CPI) identificar los indicadores que en principio le permitirían, cuando sea oportuno, concluir si deberá proceder a abrir una investigación o deferir a los procesos de rendición de cuenta nacionales, como consecuencia de actuaciones nacionales relevantes y genuinas", se lee en el informe, que añade que la entidad espera poder compartir un borrador del marco de parámetros a autoridades e interesadas, para recibir sus observaciones, en la primera mitad de 2021.



Ese marco de puntos de referencia ayudaría entonces al análisis de la CPI sobre los esfuerzos de Colombia por perseguir y condenar crímenes que señala el Estatuto de Roma.

Aunque destacó aspectos positivos, el informe de la Fiscalía de la CPI también señala que se ha recibido información de la sociedad civil con preocupaciones por temas como la supuesta falta de coordinación y cooperación entre autoridades colombianas, así como por la presunta suspensión de facto de las actividades de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de crímenes relacionados con el conflicto, información sobre el deterioro de la seguridad de defensores de derechos humanos y de las comunidades afectadas por el conflicto armado.



"La Fiscalía también constata que el nivel de violencia en zonas rurales, incluyendo áreas previamente ocupadas por las Farc, ha aumentado significativamente. Según la información disponible, entre las principales causas del aumento de la violencia están las disputas en curso por el control de economías ilícitas entre múltiples grupos criminales y organizaciones criminales transnacionales", dice el informe anual de la CPI.

En cuanto a los reportes que este año recibió la Fiscalía de la CPI de parte de autoridades nacionales, se resaltan, entre otros, avances de la Fiscalía General colombiana sobre casos por promoción o financiación de grupos paramilitares. El ente investigador dijo que tiene 1.329 casos activos por esas conductas.



La JEP también avanza en el estudio de solicitudes de terceros civiles relacionadas con conductas cometidas por las Auc, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y el patrón de macrocriminalidad de civiles reclutadores o con intervención en ejecuciones extrajudiciales



Sobre desplazamiento forzados, Colombia le reportó a la CPI que Justicia y Paz dictó 5 condenas contra exparamiliares relacionadas, entre varios hechos, con desplazamiento. Además, se completó la imputación a más de 240 exparas del Bloque Central Bolívar por este tipo de hechos. Y se pidió una prorroga de órdenes de capturas contra miembros del comando central del Eln por 26 actos de desplazamiento en la región de Catatumbo.



En relación con el tema, la JEP también avanza en los casos 02,04 y 05 que analizan delitos cometidos en varios municipios de Nariño, Valle y Cauca, y Urabá (antioqueño y chocoano).

Frente a crímenes sexuales y por motivos de género, la Fiscalía General le reportó a la CPI que en un informe que documentó 206 casos de crímenes sexuales y por motivos de género contra 234 integrantes de las fuerzas armadas y la policía no se logró demostrar la existencia de patrones de criminalidad atribuibles a unidades militares o policiales específicas.



Y la JEP señaló que se han acreditado 41 víctimas de violencia sexual en relación con el caso 02, 18 víctimas en relación con el caso 04 y 14 víctimas (entre ellas 13 integrantes de la comunidad LGBTI) en relación con el caso 07. Igualmente, que en el caso 02 se inició el proceso de contratación de la información contenida en 13 informes remitidos a esa entidad; y que en cuando a reclutamiento y utilización de niños en el conflicto se vinculó al caso 07 a 85 exguerrilleros de las Farc.



Sobre 'falsos positivos' a la Fiscalía de la CPI llegaron reportes de la Fiscalía General de la Nación, que señala, entre otras cosas, que adelanta 2.314 procesos contra 10.949 miembros del Ejército, involucrando 3.966 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por estos hechos, hasta septiembre pasado iban 1.749 miembros del Ejército condenados. Además, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lleva 29 procesos contra 22 generales del Ejército.

Por su lado, la JEP informó haber recibido 144 versiones voluntarias relacionadas con el caso 03, por 'falsos positivos', entre octubre de 2019 y octubre de 2020. Esas versiones fueron de miembros de unidades militares priorizadas, entre ellos un general, dos brigadieres generales, siete coroneles y nueve tenientes coronel.



La JEP también señaló que, a octubre de 2020, se realizaron versiones voluntarias de miembros de unidades militares responsables por elevados números de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Casanare, Meta y Huila.

