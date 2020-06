Proyecto que protege a denunciantes de corrupción, a punto de hundirse

La organización Transparencia por Colombia advirtió que el proyecto 'Pedro Pascasio Martínez', que busca fortalecer los procesos de denuncia y protección de denunciantes de hechos de corrupción, está a punto de hundirse en el Congreso.

La organización le hizo un llamado a la Cámara, en donde se ha pospuesto el debate sobre este proyecto por más de tres meses.



Este mecanismo, dijo en un comunicado Transparencia por Colombia, es el único que pudo avanzar de la Consulta Anticorrupción, pero podría hundirse si "no pasa a debate en los próximos días en la Comisión Primera de la Cámara", que suspendió el debate el pasado primero de junio, con el fin de conocer la opinión de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía a pesar de que estas instituciones ya habían participado en la audiencia pública sobre el tema.



(Lea también: Aida Merlano no era un alfil sin albedrío, sino la líder: Corte).



Este proyecto de ley 008 de 2019 fue radicado en julio del año pasado y, según la organización, ha tenido avances significativos como contemplar definiciones claras sobre la denuncia, el reporte, las medidas de protección, el rol y alcance del denunciante, reportante y delator. Además, contempla la creación de canales específicos para denuncias en todas entidades públicas que sean distintos a los sistemas de quejas y reclamos.



También fortalece el rol de los jefes de control interno, y contempla medidas de protección física para quienes reporten hechos de corrupción, así como a su familia. Incluso, el proyecto plantea medidas de protección laboral para empleados y contratistas de entidades públicas.



Lo que preocupa a Transparencia por Colombia del proyecto es que obliga a que las denuncias no puedan ser anónimas, anonimato que para esta organización es clave ya que "es un mecanismo de protección esencial, según estándares internacionales".



Además, dice la ONG, también preocupa que "el texto asigne al denunciante una responsabildiad excesiva sobre el material probatorio que debería acompañar al presentar la denuncia", pues las autoridades competentes para adelantar las denuncias también deberían aportar pruebas.



Pese a la ausiencia de esas herramientas, Transparencia por Colombia aseguró que este proyecto es clave, pues el país se ha comprometido en fortalecer los mecanismos de denuncia al adoptar convenciones internacionales. Incluso, la OCDE le ha hecho un llamado al país para que adopte una ley "que proteja de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados".



Pese a esto, dice la organización, Colombia aún no cuenta con una legislación para ello.



JUSTICIA