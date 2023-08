Uno de los delincuentes más buscados en el país, señalado de ser uno de los jefes de la disidencia que se hace llamar ‘Dagoberto Ramos’, dedicada al tráfico de la cocaína en Nariño y Cauca, fue capturado en medio de una fiesta en la que, al parecer, se encontraban dos policías. Pero luego, este narco se fugó junto a 11 personas más, en complicidad aparente con otros uniformados.



Se trata de Alan Israel Méndez Ascue, alias Chinga, quien fue capturado en Caloto, Cauca, cuando conmemoraba la fundación de la 'Dagoberto Ramos', que hace parte del 'Comando Coordinador de Occidente', del ‘Estado Mayor Central’, al mando de 'Iván Mordisco', se lee en el expediente de las autoridades.

‘Chinga’, de acuerdo con los testigos, se encontraba departiendo, entre otros, con dos policías “de manera muy animada”, los cuales no fueron capturados durante el desarrollo de la operación, el domingo 23 de julio, en horas de la madrugada.



Ese mismo día los capturados fueron trasladados a la cárcel de Santander de Quilichao (Cauca), de donde el lunes 24 de julio se fugaron ‘Chinga’ y los otros 11 capturados, al parecer en complicidad con funcionarios de la Policía Nacional.



Es así como la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial asumió la investigación y en tiempo récord, individualizó a los presuntamente involucrados con la fiesta y fuga de 'Chinga', y ordenó la captura de cuatro policías.

En ese orden de ideas se capturó al subintendente Víctor Manuel Agudelo Gómez, de 34 años y al patrullero Johan Reyes Rodríguez, de 31 años, adscritos a la estación de Policía de Caloto, y quienes son señalados de estar de fiesta con 'Chinga'.



A ellos se les imputó: desobediecia y abandono del puesto.



Y en Santander de Quilichao se dio captura al subintendente Jhon Janer Lasso Zapata y al patrullero Jhon Fredy Castrillón Taborda, quienes habrían facilitado la fuga de 'Chinga' y los otros 11 capturados.



Se les señala de favorecimiento de fuga, abandono del puesto y desobediencia.



De rumba con 'Chinga'

Fueron capturados cuatro policías por su presunta complicidad en la fuga de alias Chinga. Foto: Policía

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que se desarrolló en Popayán (Cauca), el fiscal de la Justicia Penal Militar y Policíal, mayor Jhon Miño, señaló que en el caso de Agudelo y Reyes, "a las 22:40 horas de esa noche, después de que el subintendente Agudelo se despojara de su uniforme y del servicio que en debida forma acaba de recibir, salió de las instalaciones de la Estación de Policía Caloto en compañía del patrullero Reyes".



Y en su relato señaló que "en la madrugada del 22 de julio de 2023, aproximadamente las 03:10 horas, Agudelo y Reyes fueron sorprendidos en la calle 11b con carrera 17, barrio Niño Jesús de Prada, del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas con alias Chinga, cabecilla de la columna móvil de las Farc, y otras personas más, que fueron capturadas por el delito de tráfico de armas, ya que tenía en su poder una Mini Uzi y 2 granadas de fragmentación".



Entre los testimonios recolectados está el de una mujer quien contó que "Reyes se levantó a bailar con una muchacha delgada alta como de 1.80 de estatura, se me acerca un señor vestido de camiseta blanca, pantalón jean azul claro y me pregunta en que trabajo (..) yo pedí permiso para ir al baño; ingreso al baño y afuera hay dos hombres bajitos, con rasgos como de indígenas, murmurando afuera del baño, a lo cual yo abrí la puerta del baño y me asomé a mirarlos y observé que uno se metió algo en la pretina del pantalón, al cual yo me alerté y decidí salir e irme".



Otros testimonios fueron expuestos por el fiscal Miño para justificar la solicitud de medida de aseguramiento en cárcel contra los mencionados.

Incautación de droga por parte de la Policía. (Imagen de referencia) Foto: Policía Antinarcóticos

Los de la fuga

En el caso de Castrillón y Lasso, el fiscal señaló que "para que los dados a la fuga consiguieran su objetivo se cortaron con segueta 10 barrotes de la celda en donde se encontraban en diferentes puntos, logrando romper la reja de acceso a la carceleta".



Los testimonios de otros uniformados de la estación de Santander de Quilichao dejaron la descubierto la posible complicidad de los mencionados en la fuga.



"Siendo aproximadamente las 03:05 de la mañana le modulo al señor subintendente Lasso que verificara las instalaciones e igualmente el custodio, ya que al parecer se habían fugado unos presos, manifestando que hasta el momento las instalaciones se encontraban sin novedad y que constantemente se pasaba revista a las carceletas"



El fiscal Miño contó que sus compañeros "le preguntan en reiteradas ocasiones al custodio y al comandante de guardia que verifiquen si efectivamente se habían fugado los presos, mientras ellos afirmaban que las instalaciones y las carceletas se encontraban sin novedad. Después de unos 20 a 25 minutos aproximadamente nos confirman que efectivamente se habían fugado los presos de la carceleta número 7.”



En una audiencia este miércoles se definirá si los cuatro policías capturados son enviados a la cárcel.





Redacción Justicia:

