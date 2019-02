'En Bellavista pagan para rebajar pena'

“Estoy hablando desde un celular, un flechita (celular de baja gama). Por entrarlo se pagaron 300.000 pesos. Si hay plata, aquí no hay problema, la corrupción en las cárceles va a permanecer mientras haya plata. No solo participan los guardianes, los directores son los primeros en hacerla".

Yo conozco casos que involucran al director. Por ejemplo, hay hombres que tienen plata y le dicen 'voy a mandar a traer a mi mujer hoy en la noche'

“Yo conozco casos que involucran al director. Por ejemplo, hay hombres que tienen plata y le dicen ‘voy a mandar a traer a mi mujer hoy en la noche, y para mis amigos otras dos hembritas para que nos hagan striptease, y tres botellitas de whisky. Por eso le pagan entre 3 y 2 millones de pesos. Yo he visto entrar a las muchachas y las sacan al otro día en la madrugada para que nadie las vea".



“La frecuencia de estos hechos depende de las personas que estén aquí, porque eso siempre vale plata. Hay un preso que es buena persona porque le colabora a la gente pobre, pero a él también le entran mujeres y trago a mitad de semana".

Testimonio de Bellavista 3

“Estar en Bellavista es muy duro. Para ingresar en el programa de rebaja de pena hay que darles a los guardianes entre 800 y 900.000 pesos, pero eso se convierte después en una subasta. El que más da es el que se lleva el beneficio. Si una persona ofrece 1 millón de pesos le dan el cupo. Los tiempos para abrir cupos para rebaja de pena prácticamente dependen del dinero. A veces hay que ofrecer más plata a los comandantes del Inpec porque ellos son los encargados de abrir los cupos. Se requiere entre 2 y 3 millones de pesos. En mi caso no pago porque no tengo de dónde pagar".



“En Bellavista se rebaja pena por hacer aeróbicos o ir al gimnasio, pero una de las formas más ágiles de rebajar pena es estudiando, y la más importante es el descuento de 2 x 1. Eso se refiere a quien limpia los baños o hace aseo en el patio, pero los que pagan para eso no hacen el aseo. Alguien le paga 2 millones de pesos al comandante del Inpec y él pone a otro que nadie visita, a un tirado por ahí, a que haga el aseo. Unos pagan y rebajan pena y otros les hacen las tareas".

Testimonio de Bellavista1

“No son las únicas formas de corrupción en Bellavista. Entrar una navaja vale 100.000 pesos; un fierro, un 38 o una pistola vale por ahí 5 millones de pesos. Los que tienen armas son los que mandan en el patio, yo he visto de todas las clases, la más sofisticada es un fusil corto. Aquí las armas se usan porque hay paramilitarismo, guerrilla o delincuencia común. La gente tiene sus problemas en la calle y esos problemas los siguen hasta acá".



“Los objetos los entran los mismos guardianes. Cuando alguien va a entrar algo, el que está en las cámaras ya ha sido informado de que alguien entrará por ejemplo un celular, y a cambio recibe 200.000 o 300.000 pesos”.

Testimonio de Bellavista 2

Participaron en la realización de este informe especial: Marisol Gómez Giraldo, Editora de Justicia y Paz; Saír Buitrago, Subeditor, y los redactores Michel Quiñones, Juan Camilo Pedraza, Alicia Méndez y María Isabel Ortiz. Los audios fueron editados por Maru Lombardo, redactora y productora de pódcasts de Especiales digitales.



