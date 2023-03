En 360 millones de pesos arranca el valor de una máquina modelo 2016 que sirve para mover industrialmente grandes cantidades de tierra y que es clave en varias actividades, entre ellas las de la minería ilegal que se registra en varias zonas del país.



Y los dragones que se traen de Brasil para explotar en los ríos del país empiezan en 1.300 millones de pesos y se mueven por partes, incluso en helicóptero. Autoridades señalaron que con esos equipos los ilegales logran utilidades hasta de medio billón de pesos al año.



Aunque las zonas de extracción criminal de minerales están más que identificadas, a esos lugares sigue ingresando maquinaria pesada a pesar de los controles que anuncian las autoridades.



Solo en enero fueron encontradas y destruidas 42 máquinas en el país, en el mismo periodo de 2022 fueron 23 y en 2021 se localizaron 27. En todo el año pasado, según cifras del Ministerio de Defensa, se incautaron 339 máquinas en el país.



¿Cómo explicar que esa maquinaria que pesa toneladas y en muchos casos es importada sea movida por el país y termine en zonas en las que se explotan ilegalmente los minerales y en las que hay presencia de grupos criminales?



Analistas consideran que hay falta de control, incluso desde la importación de la maquinaria, y que además pesa la corrupción que juega a favor de los dueños de las macrooperaciones de minería ilegal.

En el gobierno Petro se han intervenido 951 minas ilegales. Foto: Ministerio de Defensa

A mediados de febrero, por ejemplo, fue capturado el coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, quien era el comandante de la Policía en el Chocó, una de las zonas con graves problemas de minería ilegal.



El oficial es señalado de estar en la nómina del ‘Gordo’, uno de los mayores articuladores de la extracción ilegal de oro en el Medio Atrato. Y en diciembre de 2020 fueron capturados otros tres uniformados que, según las investigaciones, estaban asignados a un puesto de control entre Quibdó e Istmina y recibían pagos en oro para obstruir las operaciones contra la minería ilegal en Chocó y dejar pasar maquinaria e insumos.



En diálogo con EL TIEMPO, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, dijo que para él es sorprendente cómo los responsables de la minería ilegal logran llevar las dragas a espacios donde no hay vías de acceso, al corazón de la selva.

"Hay mafias en la Policía de Carreteras que cuando ven esos equipos no se toman el trabajo de hacer inspecciones y controles". FACEBOOK

“Es inexplicable. Lo que da la dimensión de la enorme cantidad de plata que se mueve en este negocio. Son cientos y cientos de millones de pesos para sostener este negocio. Eso muestra el poder de estas mafias que están cometiendo la mayor destrucción ambiental de la historia de Antioquia”, dijo Gaviria.



A su turno, la exfiscal Claudia Carrasquilla dijo que no hay una regulación en el país para la venta de la maquinaria amarilla, “no tiene ningún control y no se hace un inventario de la cantidad de equipos que se comercializa y a quién se vende”.



Carrasquilla indicó que tendría que establecerse un registro de esas ventas para hacer los rastreos del caso cuando se encuentre esa maquinaria en actividades ilegales. “Además hay mafias en la Policía de Carreteras que cuando ven esos equipos no se toman el trabajo de hacer inspecciones y controles para establecer por qué esa maquinaria se está ingresando a municipios en los que es evidente la explotación ilegal”, manifestó.

Habitantes de la zona que trabajan en la minería ilegal intentan apagar el fuego de la maquinaria. Foto: Daniel Muñoz. AFP

Según los reportes de las autoridades, en las zonas de explotación ilegal de minerales hacen presencia grandes redes criminales como el ‘clan del Golfo’ y la guerrilla del Eln, que se benefician de esas rentas y tienen los recursos y la fuerza para lograr con sobornos o amenazas que el negocio siga activo.



El general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) señaló: “Alrededor de la maquinaria amarilla hay mafias poderosas, no solo del contrabando, lavado de dinero, sino especialmente de la corrupción y la minería ilegal.



También de la extorsión por parte de criminales como los grupos armados organizados”. Y advirtió: “La primera tarea es superar la corrupción en las aduanas y entidades municipales. Así como en las empresas privadas de logística encargadas de la destrucción de maquinaria amarilla que ha sido decomisada. Desarticulamos estructuras poderosas de la corrupción que se beneficiaban de sobornos certificando destrucciones ficticias. Luego la maquinaria supuestamente chatarrizada terminaba en arreglo de vías o en minería ilegal”.