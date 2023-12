Estos son los 10 policías que enviaron a la cárcel por exigir 50 millones de pesos

En la mañana de este lunes, la Fiscalía General informó sobre la investigación adelantada con la Policía Judicial, Dijín, que llevó a la captura de 10 uniformados activos de la Policía.



A los capturados, que un juez de control de garantías envío a la cárcel, los acusan de realizar un falso procedimiento judicial en el cual presuntamente fueron retenidas una mujer y sus dos hijas menores de edad.



De acuerdo con la investigación adelantada por una Fiscalía Delegada ante el Tribunal, los procesados en agosto pasado, "habrían realizado una diligencia de allanamiento sin orden judicial a una residencia ubicada en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta (Norte de Santander)".



En el lugar, al parecer, retuvieron por espacio de varias horas a la mujer y las dos niñas, menores de edad, hijas de la señora.



Por estos hechos fueron capturados los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.

Pidieron el dinero para no capturar a la mujer

"El material probatorio da cuenta que los procesados habrían exigido la suma de 50 millones de pesos a cambio de no capturarla y de no entregar a las menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)", indicó la Fiscalia.



En desarrollo de la supuesta diligencia, los uniformados encontraron varias cajas de

mercancía representada en jeans y cigarrillos, los cuales, según ellos, no contaban con la documentación y soportes que demostraran su legal procedencia.



La víctima por su parte manifestó que la mercancía de propiedad de su hermana era legal.



Redacción Justicia:

