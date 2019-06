Jueces demandan la ley de financiamiento por desmejora salarial

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), la Asociación Sindical de Juezas y Jueces de Colombia (Asojudiciales) y el Colegio de Procuradores Judiciales (Colprocurar) interpusieron una demanda contra la ley de financiamiento, que fue sancionada en diciembre del año pasado por el presidente Iván Duque. Esta demanda fue presentada ante la Corte Constitucional.

De acuerdo con el magistrado Hermes Darío Lara, quien actúa como representante legal de Corjusticia, el artículo 122 de esa ley excluyó a los funcionarios de la excepción del pago del impuesto de renta que se aplica por gastos de representación.



Según Lara, el Gobierno sigue contemplando excepciones tributarias a los militares y policías, educadores de universidades públicas, y funcionarios que trabajan en el ministerio de Relaciones Exteriores pero excluyó de ese beneficio a los jueces, magistrados y procuradores.



En la demanda, las organizaciones de justicia argumentan que se les vulneró el derecho a que no haya una desmejora en su salario y la prohibición de regresividad injustificada. También dice que hay un "desconocimiento" de los principios de igualdad y equidad, una "violación de la reserva de ley en el marco del principio de separación de poderes" y una supuesta "vulneración" en la autonomía e independencia judicial.

Para el magistrado Lara esta "es otra forma de revanchismo" del Gobierno "frente a una Rama Judicial que no pueden manejar a su antojo".



El magistrado del Tribunal de Bogotá explicó que antes de que se sancionara la ley y durante los últimos 33 años se mantuvo la exención en los gastos de representación de los funcionarios de la Rama Judicial. Según Lara, los gastos de representación no eran un factor para la declaración de renta.



Las corporaciones demandantes consideran que la excepción debe seguir, pues no hay razón para "que le quiten a unos y no a otros", refiriéndose a los profesores y rectores de las universidades públicas y a los miembros de las Fuerzas Militares.



"En lo que pueda el Gobierno y el Congreso afectar a la Rama Judicial, lo están haciendo, y esta es una forma", dijo el magistrado.



JUSTICIA