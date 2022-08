El Gaula, la Dijín, la Dirección de Inteligencia y la Policía Metropolitana de Barranquilla, la de Cali, Bucaramanga y Cúcuta, son algunos de los altos puestos policiales que quedarán en manos de coroneles de la institución.



Así lo anunció el lunes el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, al dar a conocer la nueva cúpula de la entidad, de la que saldrán una veintena de generales de vieja data por cuenta, precisamente, de la llegada de Sanabria como director y de la general Yackeline Navarro como subdirectora.



Director de la Policía general Henry Sanabria Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Para expertos consultados, la designación de coroneles para varias direcciones nacionales y comandancias regionales, de un lado, obedece claramente a la salida de generales por cuenta de la decisión de Gustavo Petro del nuevo subdirector y subdirectora, pero también a una postura de este gobierno de renovar las fuerzas y de tener a personas que puedan implementar más fácilmente la visión de seguridad humana que propone el Ejecutivo.



Más allá de esto, los coroneles que llegarán tienen la preparación necesaria para asumir los nuevos cambios, consideró Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado, quien añadió que la mayoría de los coroneles que fueron nombrados a final de este año están citados a ascenso, por lo cual comenzarían 2023 como generales.



"Sin duda el rango de general envía un mensaje importante, pero en el plano de la estrategia de Petro, él buscaba tener oficiales más jóvenes al mando para permear las nuevas políticas de seguridad, tener comandantes más jóvenes con mejor capacidad de interlocución, y facilitar los mecanismos de seguridad ciudadana y humana", detalló.

Tener 5 o 10 años más de experiencia tiene un papel importante, pero de ahí a inferir que no tienen la capacidad para encargarse de la gestión de la seguridad por ser coroneles, no es cierto: Libreros FACEBOOK

Añadió que el hecho de que los nuevos comandantes sean coroneles no quiere decir que no estén preparados para asumir los mandos. "Tener 3, 5 o 10 años más de experiencia tiene un papel importante, pero de ahí a inferir que no tienen la formación o capacidad para encargarse de la gestión de la seguridad por ser coroneles, no es cierto, ellos tienen un proceso de formación importante. Incluso, en las administraciones Duque, Santos y hasta Vélez más de un comandante distrital o departamental en más de una ocasión fue un coronel", concluyó.



En eso coincide el general (r) Héctor Darío Castro, presidente del Colegio de Generales Retirados de la Policía y exsubdirector general de la Policía, quien señaló que si bien en los últimos tiempos se había hecho común que los comandantes regionales, por ejemplo, fueran generales, anteriormente esos cargos los asumían de forma cotidiana coroneles, lo que significa que en ese rango los uniformados ya están preparados para asumir ese tipo de cargos directivos.



"Para ser coroneles son 10 semestres académicos de formación, con trabajos de grado, que deben acumular los policías, a lo que se suma la experiencia que van adquiriendo pues cuando son tenientes coroneles ya tienen por lo menos 15 años de servicio", explicó el general sobre la formación de los uniformados.

Los años de experiencia significan mucho para el servicio, creo que sí hay pérdida de experiencia pero puede haber ganancia en innovación institucional: general (r) Héctor Darío Castro FACEBOOK

Recordó que en su momento los hoy exdirectores de la Policía Óscar Naranjo y Jorge Luis Vargas ocuparon un cargo directivo de nivel nacional siendo aún coroneles, pues ambos tenían ese rango cuando, en distintos momentos, estuvieron al frente de la Dirección de Inteligencia de la Policía.



En cuanto al lado negativo, el general (r) Castro indicó que indudablemente con la salida de generales de la institución se pierde mucha experiencia, pero esto no quiere decir, resaltó, que quienes los sucederán no tengan toda la capacidad para asumir los cargos.



"Los años de experiencia significan mucho para el servicio, creo que sí hay pérdida de experiencia pero puede haber ganancia en innovación institucional", concluyó el exsubdirector de la Policía.

