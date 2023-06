Al mediodía de este miércoles, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que destacó a un equipo especial de investigadores para esclarecer qué pasó en la muerte del coronel Óscar Dávila Torres el viernes pasado.



Este oficial de la Policía fue hallado dentro de su camioneta en Bogotá, en inmediaciones del búnker del ente acusador. Sobre su muerte, la hipótesis que más ha circulado es la de que Dávila se suicidó.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el equipo de fiscales e investigadores trabajará de manera conjunta desde distintas áreas, con tal de "recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel".

Estos resultados se darán a conocer, según comunicó la entidad, la próxima semana, hasta la cual hizo un llamado para que la ciudadanía no especule sobre versiones que han sido -para ellos- "infundadas" sobre la muerte de Dávila.



Es de destacar que hasta el momento no ha salido el resultado del procedimiento que le hizo al cuerpo del coronel el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dávila trabajaba en la Policía como coordinador de protección anticipada del presidente de la República, Gustavo Petro, y su nombre apareció vinculado al escándalo de las chuzadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea, extrabajadoras de la saliente jefa de gabinete, Laura Sarabia.



El cuerpo del coronel Óscar Dávila fue velado en la sala 2 del Centro Religioso de la Policía. Foto: Unidad Investigativa

De hecho, el 2 de junio él elaboró una carta en la que se puso a disposición de la Fiscalía para hablar de "hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicaciones y que involucraron altos funcionarios de la Preisdencia de la República". La carta finalmente fue radicada el 5 de junio, pero no se alcanzó a agendar en la Fiscalía una cita para escucharlo.

Carta del coronel Óscar Dávila al fiscal general, Francisco Barbosa. Foto: Archivo particular

En medio de este caso, el ente acusador citó a declarar para este 15 de junio al abogado Miguel Ángel del Río -quien había hablado con Dávila-, y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia.



No obstante, el penalista Del Río indicó que no tiene nada que declarar, algo que ratificó en un oficio del 13 de junio dirigido a la fiscal Diana Acuña, encargada de este caso.



"Teniendo en cuenta que los encuentros de este abogado y su equipo de trabajo con el señor Coronel Oscar Dávila únicamente se enmarcaron en aspectos profesionales que se encuentran amparados por la Ley, considera este suscrito no se hace perentoria mi asistencia a la diligencia de declaración jurada citada por su Despacho Fiscal. Es por esta razón que no existiendo otro vinculo con el señor coronel Óscar Dávila más allá de la corta representación que se ejerció en su favor, no tendría este abogado ni su grupo de trabajo información relevante para la indagación que actualmente se encuentre adelantando la Fiscalía por la muerte del precitado".



Además del escándalo de las chuzadas, el coronel Dávila también aparecería reseñado en el caso del polígrafo en el sótano del Palacio, procedimiento al cual llevaron a la exniñera Marelbys Perea tras el robo de cerca de 4.000 dólares de la casa de Laura Sarabia, a comienzos de año.



