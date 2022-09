Ante un juzgado de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel en retiro Benjamín Núñez, señalado del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el 25 de julio.



Núñez, quien estaba prófugo de la justicia y se entregó en México el viernes, llegó a Bogotá sobre las 8:30 de la mañana de este sábado. Tras la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, este lunes se conocerá si el juez le impone medida de aseguramiento en una audiencia citada para las 2:30 p. m.



En cuando a las diligencias del fin de semana, el sábado, la fiscal del caso dijo que en el aeropuerto El Dorado se le notificó la orden de captura al exoficial, que fue dictada por la presunta responsabilidad de los hechos, y para poder realizar la imputación de cargos por los crímenes. Todas las partes, incluida la defensa del exoficial, solicitaron la legalización de la captura.



El juez del caso dijo que se cumplieron todos los requisitos y legalizó la captura del coronel Núñez. Luego, la Fiscalía procedió a imputarle los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de material probatorio y privación injusta de la libertad. Núñez no los aceptó, señalando que buscará una negociación con la Fiscalía.

La imputación de cargos

El 25 de julio de 2022, en horas de la mañana, fue asesinado el patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, en medio del 'plan pistola' que adelantaban los integrantes del 'clan del Golfo' en Sampués.



Paralelo a ello, José Carlos Arévalo, de 21 años; Jesús David Díaz, de 20 años, y Carlos Alberto Ibáñez, de 26, residentes del corregimiento de Chochó, jurisdicción de Sincelejo, se encontraban en diversas actividades cuando fueron requeridos por la policía.



Los jóvenes fueron capturados, ante la mirada de la comunidad, señalados del asesinato del patrullero Ruiz.



En la audiencia de imputación de cargos, se afirmó que los jóvenes fueron brutalmente golpeados por agentes de policía.



"Al contrario de lo que se esperaría, (los policías) contribuyen a golpearlos para castigarlos porque los relacionaban sin fundamento alguno con la muerte del patrullero Ruiz Rincón", dijo el fiscal, y narró que en ese momento el coronel Núñez llegó y los jóvenes fueron subidos en el platón de una camioneta de la institución.



"En abuso de sus funciones, continúan sin justificación alguna privando de su libertad a los jóvenes que subieron a dicho rodante con vida", agregó el fiscal al indicar que el carro arrancó, con los tres hombres en situación de indefensión, rodeados por policías hasta un paraje que de Las Palmas va a Sincelejo.



Allí, fue el coronel Núñez quien disparó contra las víctimas indefensas. Carlos Ibáñez recibió tres disparos en brazo, abdomen y tórax; Jesús David Díaz, uno en el tórax., y Jesús Carlos Arévalo, tres en el tórax, dijo el fiscal, quien agregó que el comportamiento abiertamente ilegal tuvo como fin vengarse por el señalamiento sin justificación alguna de que los jóvenes tendrían relación con el crimen del policía.

Coronel Benjamín Núñez, procesado por triple crimen en Chochó, Sucre. Foto: Fiscalía

El fiscal señaló que Núñez se aprovechó de los jóvenes, que estaban golpeados, incluso uno de ellos estaba atado, y luego trató de encubrir los hechos.



"Usted, pese al haber gastado al menos siete cartuchos, los repuso para torpedear la investigación, pretendiendo con ello eludir su responsabilidad por la muerte de los tres jóvenes. Es así como usted conocía que estaba privando de la libertad a tres personas sin que mediara orden de captura, disparó con el fin de vengarse, lesionando la vida", dijo el fiscal del caso.



En la imputación de cargos, el fiscal dijo que el coronel Núñez estaba en plena capacidad de entender la ilegalidad de sus acciones, que sabía que no podía detenerlos, que sabía que no podía asesinarlos así hubieran tenido alguna vinculación con un crimen y que el oficial no padece de enfermedad mental alguna.

Víctimas pidieron imputar el cargo de tortura

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo. Foto: Archivo familiar

El abogado Javier Baquero, quien representa a una de las víctimas de este triple crimen, cuestionó en la audiencia que la Fiscalía no haya imputado a Núñez por el cargo de tortura y el de falsedad en documento público, debido a que los jóvenes fueron brutalmente golpeados y porque el oficial habría ordenado manipular documentos a efectos de entorpecer la investigación.



"Me parece muy tímida la imputación de la Fiscalía", dijo Baquero al pedirle al juez del caso que llame la atención al ente acusador.



El abogado Aníbal Garay señaló que en la imputación de cargos de los otros implicados sí se les imputó el cargo de tortura, por lo que considera que lo mismo debe hacerse en el caso del coronel Núñez, así como eventualmente por el delito de fraude procesal.



"El delito de tortura está más que claro", dijo Garay al indicar que a una de las víctimas, según Medicina Legal, "le arrancan con un cuchillo la piel. Se tiene una tortura, lo amarran, lo golpean. Todo pasa en la vista de este señor que hoy es el imputado".



"No se imputó delitos que a bulto se observan en la investigación", agregó.



A su turno, el abogado Didier Pizza se mostró de acuerdo con la posición de sus colegas y cuestionó la imputación de la Fiscalía al tiempo que dijo que los policías a cargo del coronel Núñez fueron amedrentados por este para que supuestamente mintieran en los reportes para decir que cuando los jóvenes llegaron al retén ya estaban golpeados.



Por eso, pidió que se trasladen a este caso las pruebas que se presentaron en la imputación de cargos a los otros procesados para que también reposen en este expediente. Horas después, en la diligencia, el fiscal dijo que sí hay elementos para evidenciar la tortura, pero no en el caso de Núñez, sino en el de los uniformados que hicieron la golpiza.

Coronel Núñez no aceptó cargos

El abogado Sergio Ramírez, quien representa al coronel (r) Núñez, señaló que la imputación de cargos es un acto de mera comunicación sobre la existencia de la investigación en su contra, y que el juez de garantías solo puede referirse a lo que en efecto dijo la Fiscalía y no a lo que las víctimas creen que pudo haber faltado.



También señaló que en esta audiencia no se puede hacer referencia a elementos puestos de presente en otra diligencia y señaló que si la Fiscalía solo imputó tres delitos, fue porque consideraba que tenía los elementos para señalar indicio de responsabilidad sobre esos casos.



El juez del caso dijo que este no era el momento para analizar los elementos probatorios y señaló que, sin desconocer los reparos, lo procedente era referirse a los cargos que en efecto fueron imputados. Dicho esto, le preguntó al oficial retirado que si aceptaba cargos.



"Su señoría, no acepto los cargos puesto que estoy interesado en hacer un acercamiento con la Fiscalía para una posible negociación", dijo.

Audiencia de imputación contra el coronel Benjamín Núñez Es señalado del homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio. Segunda parte de la audiencia. Foto: EL TIEMPO

Fiscalía pidió cárcel

Al pedir al juez que dicte medida de aseguramiento en contra del coronel Núñez, el fiscal del caso proyectó el video en el que quedó registrado el homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón en un heladería, donde se ve al agresor y la ropa que tenía con claridad, y que es diferente a la que portaban los jóvenes detenidos, luego del plan candado que se ordenó por el crimen.



El fiscal dijo que Núñez, como jefe de operaciones, tuvo participación activa con ese plan adelantado el 25 de julio de 2022. Y señaló que minutos después, a 12 kilómetros de donde ocurrió el crimen, dos de las víctimas estaban viendo una práctica de acrobacias de motocicletas.



Y, mientras tanto, en las cámaras del municipio quedó registrado cómo se movilizaba Jesús Díaz, el tercer joven, en una moto, con prendas de vestir diferentes a las del agresor. El fiscal señaló que en el puesto de control en una intersección que es conocida localmente como el 'cruce de la muerte', los tres fueron detenidos, hecho que quedó en imágenes, en las que se evidencia que no corresponden a los registros del agresor del patrullero Ruiz.



"Los tres fueron subidos a la camioneta con vida", insistió la Fiscalía al mostrar un video en el que quedó consignado cuando esta llegó a la Fundación María Reina de Sincelejo, según dijo, mostrando total desinterés por las víctimas. Luego, dijo que pasadas las 9 de la noche, Núñez hizo una reunión con los otros policías que estaban allí y les dijo que se tranquilizaran, que él se responsabilizaba por lo que pasó.



También dijo la Fiscalía que la muerte de los tres jóvenes fue instantánea, que los disparos se hicieron a quemarropa, que las víctimas no tenían antecedentes y que uno de ellos había sido herido días antes en otro hecho. El fiscal además puso de presente los testimonios de personas que conocieron a las víctimas, así como de sus familiares cercanos.



Entre esos testimonios, se reseñó por ejemplo que Carlos Ibáñez intentó auxiliar a Jesús Díaz, que estaba herido e iba hacia un centro asistencial, y que incluso podía haberse retirado del lugar, pero que decidió quedarse a ayudar a ese joven.



"Como todavía seguíamos viendo, dispararon hacia el aire", dijo una testigo que narró que esos disparos se hicieron para dispersar a la gente que estaba mirando.



"Es importante tener en cuenta el comportamiento sumiso y noble de los detenidos, que la única manifestación fue que no tuvieron nada que ver. En ese comportimiento altruista de Carlos de preocuparse por su vida, termina corriendo la misma suerte", narró el fiscal del caso.



Por eso, el fiscal dijo que la detención de Carlos es evidentemente ilegal, pues solo estaba tratando de interceder por Díaz, también detenido de manera ilegal junto con la otra víctima.

Fue denunciado en enero

Además, dijo el fiscal, con su comportamiento, Núñez dio un pésimo ejemplo hacia las personas que tenía a su mando, que se habían graduado hacía poco tiempo de la institución. Y recalcó la gravedad de los hechos, el daño producido y el posible riesgo para la integridad del proceso si el coronel Núñez no es enviado a la cárcel.



Además, se trajo a colación otro hecho por el que fue denunciado el coronel Núñez el 28 de enero de 2022, por hechos ocurridos en el corregimiento La Garita de Sincelejo, que también involucra la golpiza de una persona, según narró la Fiscalía.



El caso está en etapa de indagación por el delito de presunto abuso de autoridad. "El denunciante pone de presente unas circunstancias fácticas que guardan estrecha relación con las que ahora nos conminan. Este ciudadano manifiesta que fue golpeado por cuatro policías en un puesto de control y que lo detienen, es subido a una patrulla de la policía por quien identificó como Benjamín Núñez", narró el fiscal.

Lo que dijeron los testigos

De acuerdo con relatos de algunos policías capturados por este triple crimen, Núñez habría sido quien les disparó a estas tres personas. Uno de los uniformados que entregó esa versión es el patrullero Rafael Paz, cuyo testimonio ya había sido publicado por EL TIEMPO, y fue presentado por la Fiscalía en la diligencia.



“Iba en el platón del carro mirando hacia el frente, en la dirección que llevaba el carro y de un momento a otro escuché un disparo y, posteriormente, como seis o siete disparos. En el momento quedé impactado, atemorizado, muy teso, primera vez en mi vida que veía algo así, recién salido de la escuela y ver todo eso”, dijo el patrullero en una audiencia en su contra.



“Primero le disparó al de suéter rojo, después el coronel les disparó a los otros dos que están del lado derecho del platón. Él los mandó que se acostaran y ahí les disparó a todos dos. Estaban uno sobre el otro cuando les disparó a quemarropa, a todos tres los mató a quemarropa”, explicó el patrullero.



Otro policía dijo: "Nos quedamos atónitos, sin saber qué decir, con miedo. Llegamos a Sincelejo, él se va y se sube en la otra camioneta que venía atrás. Nosotros seguimos hacia la clínica. El que hizo eso fue un mando alto y nosotros éramos los más nuevos".

La audiencia se suspendió para el lunes 12 de septiembre de 2022 a las 2:30 de la tarde.

