Coronel involucrado en muerte de Dimar Torres puede salir del país

La magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, del Consejo Superior de la Judicatura, es la encargada de decidir si el coronel en retiro, Jorge Armando Pérez Amézquita, debe ser juzgado por la Justicia Penal Militar o por la justicia ordinaria, frente a los señalamientos que lo vinculan al asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres.



La magistrada tiene el proceso en sus manos desde el pasado 26 de septiembre, porque la defensa del oficial -y de los otros cuatro uniformados involucrados- pidió el 9 de ese mes que el caso pasará a la justicia penal militar.

La defensa apoyó la solicitud al considerar que la muerte de Torres se registró en medio de una actividad propia de la Fuerza, o acto de servicio.

Esta situación ha impedido que se le imputen cargos al coronel Pérez, por lo que no tiene ninguna restricción judicial y si él quisiera podría salir del país libremente.



El día del asesinato de Dimar Torres (22 de abril de 2019), el coronel Pérez Amézquita era el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 y tenía a su cargo la seguridad del lugar donde residían los excombatientes en zona rural de Ocaña en Norte de Santander.



De acuerdo con el ministerio de la Defensa Pérez Amézquita, quien llevaba 21 años en la institución castrense, y quien afirma que tiene cursos de seguridad y defensa, fue retirado del servicio activo el pasado 20 de mayo, en cuanto se conoció del proceso en su contra.



En su edición impresa la revista Semana dio a conocer ayer que de acuerdo a la investigación adelantada por la Fiscalía General el asesinato de Torres no fue un hecho aislado sino que fue premeditado, y que para tal fin hasta se conformó un grupo de whatsapp para coordinar y reportar el crimen.

Y las personas involucradas fueron retiradas oportunamente del servicio. (...) Hemos actuado con transparencia, no hemos sido ni tolerantes ni negligentes en nuestro accionar frente a este crimen

"No fue un acto del servicio"

"No fue un acto del servicio, la investigación la adelanta la Fiscalía. Y las personas involucradas fueron retiradas oportunamente del servicio. (...) Hemos actuado con transparencia, no hemos sido ni tolerantes ni negligentes en nuestro accionar frente a este crimen", aseguró ayer en la tarde el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, al ser cuestionado por la publicación de Semana.



De acuerdo con el ente acusador a Torres lo mandó matar el coronel en retiro Pérez Amezquita, y el crimen fue perpetrado por el cabo segundo Daniel Gómez Robledo, quien se encuentra privado de la libertad.



Gómez Robledo -quien también fue llamado a calificar servicios- en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el Batallón de Artillería N°13, ubicado en Bogotá.



Los otros dos investigados son: el subteniente Jhon Javier Blanco Barrios, quien para la época de los hechos figuraba como comandante de pelotón y el soldado profesional Yorman Alexander Buriticá Duarte, quien pidió el retiro pero se encuentra inmerso en la investigación.



