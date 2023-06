La muerte del coronel Óscar Dávila es materia de investigación por parte de la Fiscalía, ente que ya citó a una decena de personas para aclarar qué le ocurrió a este oficial, quien había sido mencionado en las ‘chuzadas’ ilegales a la exniñera Marelbys Meza, extrabajadora de Laura Sarabia, quien hasta hace unos días fue jefe de gabinete del Gobierno.



Dávila fue hallado muerto en una camioneta en la noche del pasado viernes, hasta el momento Medicina Legal no ha revelado los resultados de la autopsia del coronel.



(Le recomendamos: Coronel Dávila: alistan informe forense sobre su muerte; piden indagar qué hay detrás).

Ahora, el abogado Miguel Ángel del Río manifestó que Dávila le mandó 50 millones de pesos para su defensa en el caso de la exniñera. Así lo confirmó el defensor en entrevista con la W Radio, en el reporte de Daniel Coronell.

Miguel Ángel del Río. Foto: Archivo particular

Sobre la muerte del oficial, según Del Río, "no tendría sentido, en principio, quien espera acabar con su vida, no asumir siquiera la búsqueda de un abogado defensor. Para mí, la causa del suicidio es la más probable situación, se debió por un evento de oportunidad".



Por otro lado, Del Río aseguró que fue el Coronel Dávila quien buscó su ayuda.



"El coronel Dávila me busca a mí, por intermedio de dos exmiembros de la Policía Nacional: el exsargento Wadith Velásquez y el mayor Jefferson Tocarruncho, que -valga la pena advertir- son dos ciudadanos valientes que son protagonistas fundamentales en su momento de la famosa 'Ñeñe Política'", dijo el abogado.

(Además: Por caso de muerte de coronel Dávila, a declarar jefe de Protección de Palacio).

El presidente Gustavo Petro dijo que la muerte de Dávila, quien era una de las cabezas de la seguridad del mandatario, se trataría de un suicidio, versión que ha mantenido el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No obstante, pidieron la rigurosidad de la Fiscalía para determinar con prontitud los hallazgos en este caso.

El abogado Del Río también manifestó que hubo una reunión con el coronel Dávila el jueves 8 de junio en el restaurante Maki del Hotel La Fontana de Bogotá, apenas un día antes de su muerte.

'Yo nunca tuve en mi poder el dinero.'

De acuerdo con el reporte de Daniel Coronell, en dicho encuentro, el abogado le comentó que sus honorarios costaban entre 300 y 500 millones de pesos. No obstante, el coronel Dávila le propuso pagarle un monto de 50 millones de pesos debido a que no contaba con tanto dinero.

(Además: Miguel Ángel del Río aseguró que no asistirá a la citación de la Fiscalía).

Tras esto, acordaron que firmarían el contrato de representación el sábado de esa semana y, así mismo, le pidió depositar un anticipo. Sin embargo, el viernes en la mañana, el coronel decidió entregar el dinero en efectivo.



Tal información fue comunicada a Del Río por medio de uno de los investigadores que había estado en la reunión.

"Yo nunca tuve en mi poder el dinero. El dinero siempre lo tuvo el investigador, el exsargento Velásquez (...). Una vez ocurrieron los trágicos hechos, nos comunicamos con la esposa del coronel Dávila para hacerle llegar la totalidad de ese dinero", comentó Del Río.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

