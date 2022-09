La delegada de la Procuraduría respaldó la petición de la Fiscalía y pidió que el coronel en retiro Benjamín Núñez sea enviado a una cárcel entre tanto avanza el proceso en su contra por el homicidio de tres jóvenes en el departamento de Sucre, en hechos registrados el pasado 25 de julio.



La representante del Ministerio Público dijo que hay elementos de juicio para señalar que el expolicía pudo cometer los delitos imputados por la Fiscalía.

“Los jóvenes fueron brutalmente atacados, la intención no era llevarlos a ningún centro asistencial”, cuestionó la funcionaria tras señalar que los torturaron y ocasionaron graves heridas.

Coronel Benjamín Núñez, audiencia de legalización. Foto: EL TIEMPO

Dijo que las víctimas presentaban heridas no relacionadas con la muerte como golpes en su cara y cuerpo, las cuales fueron causadas con elementos contundentes y cortopunzantes.



Dijo que si bien el coronel recibió a los jóvenes cuando ya estaban golpeados, su deber era llevarlos a un centro asistencial para que fueran atendidos.



“En ningún momento hubo una persecución”, dijo la procuradora y dijo que el coronel Núñez se subió al carro en el que estaban los jóvenes, pero no para garantizar su protección sino que se terminó atacando a los tres hombres, “disparándoles a quemarropa”.



La procuradora le dio crédito a los dictámenes de peritos de Medicina Legal que determinaron que los jóvenes presentaban heridas causadas por disparos, hechos con el arma del coronel Núñez, los cuales acabaron "con la vida de estos tres jóvenes indefensos en un acto vil y reprochable proveniente de un oficial que jura lealtad a la patria y deja en tela de juicio la honarabilidad de la policía con este tipo de acciones".



Añadió que en los videos de seguridad de la zona se observa a los jóvenes vivos en la camioneta y luego ya no se observan porque ya han recibido los disparos que les ocasionaron la muerte.



También intervino en la audiencia el abogado Anibal Garay, quien representa a algunas de la víctimas y quien pidió al juez de control de garantías que el uniformado sea asegurado en centro carcelario.



En las audiencias de imputación el oficial en retiro no aceptó los cargos imputados. Luego de escuchar a su defensa el juez tomará una decisión sobre su libertad

