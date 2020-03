Coronavirus y justicia / Opinión

Aún por los laditos, el sistema de justicia y de cárceles colombiano empezó a tomar medidas frente al coronavirus que asusta al mundo y que finalmente llegó a Colombia.



La suspensión de visitas en las cárceles y el aplazamiento de foros y otros eventos de la Rama Judicial fueron las medidas anunciadas la semana pasada.

Pero visto el exponencial crecimiento de los casos confirmados, es claro que los responsables de un sistema que normalmente hace agua, sin necesidad de ninguna emergencia adicional, deben apurar pasos para evitar o enfrentar de manera eficiente crisis que podrían ser inminentes.



Desde este fin de semana, algunos reconocidos abogados empezaron a llamar a la Judicatura y al Ministerio de Justicia para que se decrete la emergencia judicial y se suspendan temporalmente las audiencias programadas para las próximas semanas.



Esa medida, de cara a las precarias condiciones de infraestructura de la mayoría de nuestros complejos judiciales –edificios viejos con ascensores que se la pasan atiborrados y baños de dudosa higiene que tienen que compartir imputados, abogados y visitantes– era más que lógica y finalmente se tomó anoche. Pero hay que adoptar también todas las salvaguardas para evitar que las necesarias prevenciones frente al coronavirus terminen jugando en favor de los que le hacen trampa a la justicia aprovechando los vencimientos de términos.



Las directrices claras en este asunto se necesitan. No solo para proteger la salud de los actores del sistema judicial, sino para evitar que en semanas o meses algún juez decida dar una libertad dudosa por cuenta de las audiencias que terminen aplazadas por la emergencia sanitaria.



Y sin duda uno de los mayores retos para todo el país será manejar la amenaza del coronavirus en las cárceles.



Con casi 122.000 personas en establecimientos en los que no debían estar más de 80.000 (el hacinamiento es del 50,98 % y hay 115 cárceles en estado de sobrepoblación crítico), la aparición del virus detrás de las rejas será poco menos que una bomba de tiempo. Mucho más si se tiene en cuenta que la salud, salvo para los presos de cuello blanco que tienen planes prepagados, es uno de los derechos menos protegidos de esa población, que a veces tiene que esperar meses para un control con el médico de turno.



¿Tienen ya el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec el plan de contingencia para manejar un eventual brote de coronavirus en las cárceles? ¿Están habilitados los sistemas virtuales para que los presos tengan contacto con sus familiares, incluso con sus abogados? ¿Cómo se garantiza que el personal de la guardia que tiene contacto con esa población no está infectado?



Como nunca antes, los gerentes de un sistema que no funciona están llamados a dar muestras de eficiencia.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET