Fiscalía pide cerrar investigación contra el alcalde de Popayán

El abogado Iván Cancino, quien defiende al alcalde de Popayán Juan Carlos López, informó que la Fiscalía General decidió pedirle a un juez que precluya la investigación que se sigue contra el mandatario por presuntamente haber omitido información y no contar que hizo un viaje al exterior, en una visita que hizo a la Casa de Nariño, el 14 de marzo pasado.

Cancino aseguró que la semana pasada le solicitaron a la Fiscalía precluir la investigación contra el alcalde López, petición a la que el ente acusador accedió. "Hoy la Fiscalía pide la preclusión, como era lógico", dijo Cancino.



La Fiscalía General le imputó cargos a López el pasado 23 de abril por el delito de falsedad ideológica en documento público en calidad de autor, delito en el que el alcalde se declaró inocente.



Según la Fiscalía, en la visita que López hizo a la Casa de Nariño el 14 de marzo, en la que se reunió con mandatarios regionales y con el presidente Iván Duque, no dijo en la entrada al Palacio que había visitado otros países como Marruecos y España, lo que para la fecha podía implicar riesgo de contagio de coronavirus.



Seis días después de la visita del alcalde a la Casa de Nariño, una prueba de coronavirus que el alcalde se hizo resultó positiva.



Una vez se conoció que López había dado positivo para covid-19, se les hicieron pruebas a varios mandatarios, entre ellos al presidente Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otros.



El alcalde dijo que cuando él llegó al país no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo para quienes vinieran del exterior, pues esa medida, efectivamente, empezó el 12 de marzo.



