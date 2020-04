Por incumplir aislamiento se imponen al día más de 7.000 comparendos

“Esto no es una mamadera de gallo; si alguien cree que puede pasar por encima de los demás, le va a caer la ley y las sanciones. Van a llevar del bulto. Todos tenemos que cumplir la ley. Este no es tiempo de vivezas, necesitamos un gran sentido de responsabilidad”, aseguró este martes el presidente Iván Duque en referencia a las personas que no están cumpliendo con la medida de aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus.

Duque, en entrevista con la cadena radial Blu Radio, dijo que no es momento para ese tipo de conductas y que “hay muchas personas que se están jugando su vida hoy para que esta cuarentena salga bien”.



El Presidente señaló que prolongar el aislamiento obligatorio por dos semanas más –14 a 26 de abril– es una medida acorde para lograr la reducción del pico de contagio y evitar el colapso del sistema hospitalario.



Duque reiteró que no hay excusas válidas para violar el aislamiento, dijo que algunos se han tomado esto con mucho folclor sin darle la importancia real.



La advertencia del jefe de Estado es acorde a las cifras entregadas por la Policía Nacional, frente a los comparendos impuestos por violar el aislamiento decretado por el Gobierno.

Entre el 25 de marzo y el 4 de abril se han impuesto 80.963 sanciones, lo que equivale a 7.360 comparendos, en promedio, al día. De estos, 4.224 han sido por aglomeraciones; 646, por no acatar las restricciones a la movilidad, y 571, por consumir bebidas embriagantes. De acuerdo con el Código de Policía, los ciudadanos que infrinjan el aislamiento se hacen merecedores a una multa tipo 4, que equivale a 936.320 pesos.



De acuerdo con las cifras que maneja la Policía, los jóvenes entre los 19 y 29 años son los que más han infringido la norma; en este rango se han impuesto 44.967 comparendos. Le siguen los adultos entre 30 y 59 años, de los que 30.126 son los sancionados por violar el aislamiento.

"Me cansé en la casa, quería salir a caminar, quiero hacer alguna actividad" son algunas de las respuestas que los jóvenes les dan a la policía cuando los sorprenden en la calle, y están infringiendo la ley, porque esas no son excusas válidas”, señaló a EL TIEMPO el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.



El oficial dijo que los jóvenes deben entender la responsabilidad que tienen ante la sociedad, “y, por el contrario, deben convertirse en un ejemplo para enfrentar y frenar la pandemia”.



De igual forma, le recordó a la ciudadanía que de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, ahora es obligatorio el uso de tapabocas para ingresar al transporte público, a los supermercados y tiendas, “de no hacerlo, se les negará el ingreso y pueden ser multados”.



Las multas tipo 4 pueden ser impugnadas, y eso se hace ante los inspectores de Policía del lugar en donde ocurrieron los hechos. El ciudadano podrá objetar dentro de los tres primeros días hábiles a la imposición del comparendo. En la inspección de Policía se adelantará una audiencia, “en la cual podrá ejercer su derecho a la defensa presentando los medios de prueba que determinen la imposición o no de la medida correctiva”, señala el Código de Policía.



En este caso, se tendría que demostrar que la persona salió en el marco de una de las 34 excepciones de los decretos establecidos por el Gobierno.



Si el ciudadano decide no hacer uso del recurso y va a pagar la multa, podrá hacerlo dentro de los cinco días hábiles siguientes y obtener un descuento del 50 por ciento.

El pago se hará en las cuentas habilitadas por la administración distrital o municipal.

Este tipo de multa no permite la conmutación de la misma con trabajo comunitario.



