El Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrigió el fallo que inicialmente había condenado a la Nación, a la Rama Judicial y a la empresa privada Corficolombiana al pago de 14 billones de pesos en un proceso de reparación a un particular.



La Sección Tercera del Tribunal, con fallo del 21 de octubre, emitió la insólita condena que generó polémica por el valor que superaba en más de la mitad el monto de lo que pretende recaudar el gobierno del presidente Gustavo Petro con la reforma tributaria.



Luego de que se el viernes se conociera el fallo y este diario y otros medios informaran sobre hechos polémicos asociados al caso, se generó un fuerte debate sobre el excesivo monto de la sentencia e incluso el primero en salir al paso fue el presidente del Tribunal, el magistrado Rodrigo Mazabel, quien señaló que la decisión sería revisada.



Unas horas después, se reunió la Sala conformada por los magistrados Clara Cecilia Suárez, Henry Aldemar Barreto y Franklin Pérez y aunque mantuvieron la decisión inicial de condenar a los demandados, modificaron sustancialmente el monto de la indemnización por los supuestos errores cometidos en el proceso por la reclamación de unos Cdt. Así el valor a pagar pasó de más de 14 billones a 18.393 millones de pesos.



En la decisión se argumentó que de oficio es posible que los jueces puedan corregir sus providencias si han incurrido en errores que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.



Frente al caso puntual se reconoce en la nueva providencia de nueve páginas que “en la liquidación de los perjuicios materiales reconocidos a la parte demandante, que fue realizada por la Secretaría de la Sección (…) se incurrió en un error puramente aritmético al aplicar la fórmula de liquidación de los intereses moratorios”.

El exmagistrado Carlos Alberto Vargas está siendo procesado por corrupción. Foto: Archivo particular.

En la decisión se lee que ese error aritmético “influyó en el numeral tercero de la parte resolutiva de esa providencia, pues determinó valor diferente al que corresponde a la indemnización que debe ser pagada a la parte demandante por concepto de intereses moratorios; razón por la cual procede su corrección de oficio”.



La Rama Judicial y Corficolombiana ya habían radicado ante el tribunal recursos de aclaración y adición, y esta última anunció que presentará una apelación para que el fallo llegue a revisión al Consejo de Estado.



La financiera cuestionó en un comunicado no solo el valor de la condena sino el hecho de terminar vinculada al proceso “pese a no ser, ni cumplir funciones de juez, y, por lo tanto, no ser sujeto calificado para cometer error judicial”.



En todo caso y a pesar de la aclaración, la sentencia tendrá un nuevo capítulo en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo que tendrá que resolver de fondo, entre otros, si hubo o no responsabilidad de los demandados en los supuestos daños causados al demandante y si Corficolombiana a pesar de no tener las facultades de un despacho judicial podía resultar vinculada y luego condenada.



La empresa ha cuestionado además que se trata de un caso asociado a unos títulos dudosos y que la corporación obró “legítimamente al negarse al pago, por no haberse demostrado a lo largo del proceso ejecutivo, la realización del depósito del dinero de los CDTs” por parte del denunciante.

La historia del proceso

El caso se remonta a febrero de 1999, cuando se presentó a las oficinas de la Corporación Financiera del Valle, Corfivalle,(empresa que en ese momento no hacía parte de Corficolombiana), el mensajero de Alejandro González Beltrán para cobrar tres CDT que en total sumaban 175 millones y medio de pesos.



Aunque esos títulos aparecían a nombre de González Beltrán, prendieron las alarmas al presentar condiciones inusuales como por ejemplo un plazo a 10 años y tasa fija al 31,30 por ciento anual, intereses capitalizables durante el plazo, que no aparecían registrados ni en los aplicativos de la entidad ni contaban con soporte contable. Además los títulos que se presentaron correspondían a los expedidos a nombre de tres mujeres.



Corfivalle puso el sello de anulado a los títulos, no los pagó y presentó denuncia penal a la Fiscalía y en marzo de 2005, un juez de Cali condenó a González Beltrán por dos delitos. En segunda instancia la decisión fue revocada por el del Tribunal Superior de esa ciudad.



En las investigaciones no se logró evidenciar cómo accedió González Beltrán a la papelería de la Corporación, pero quedó claro que nunca se probó que existiera la entrega de los recursos para adquirir esos títulos.



La absolución de González Beltrán fue objeto del recurso de casación interpuesto por Corficolombiana, que para ese momento había perfeccionado la fusión con Corfivalle, y la Corte Suprema dejó en firme el fallo del Tribunal por duda razonable.

El proceso regresó al Tribunal de Cali en donde con un Auto de septiembre de 2007, que no fue notificado a Corficolombiana, se devolvieron los títulos a González Beltrán anotando que los mismos habían conservado su validez y legalidad.



Por una tutela de Corficolombiana, el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema, que estudió los argumentos de la empresa que subrayaba que se trató de una decisión irregular y que el Tribunal había excedido su competencia.



La Corte acogió esos argumentos anulando la decisión. Desde entonces el proceso ha pasado por Sala Civil de la Corte Suprema y la Corte Constitucional que lo dejaron en firme. Luego el demandante interpuso un proceso ejecutivo que volvió a llegar a las atas cortes y tampoco prosperó.



El demandante acudió de nuevo ante la justicia en 2016 con una demanda de reparación directa. El expediente llegó al despacho del entonces magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Alberto Vargas, quien hoy es procesado por corrupción y a quien la Fiscalía le ocupó bienes por valor de 9.000 millones de pesos que habrían sido comprados con dinero que habría recibido por direccionar sus decisiones para favorecer los intereses de algunas de las partes en los procesos.



Aun siendo magistrado, Vargas vinculó oficiosamente a Corficolombiana a la demanda argumentando una relación de la empresa con el asunto, a pesar de que no aparecía en la demanda inicial.



Tras la salida del exmagistrado de su despacho, el caso pasó a la magistrada Clara Cecilia Suárez, quien consideró que hubo un error judicial del Tribunal Superior de Bogotá al no dar validez (por estar anulados) a los tres CDT que intentaron ser cobrados hace más de dos décadas. Ese supuesto error se habría extendido a las decisiones tomadas por la Corte Suprema y la Corte Constitucional.



Juristas consultados señalaron que, además de lo exótico de vincular a una empresa privada como responsable solidaria de un supuesto error en las decisiones de la justicia, el más reciente fallo reabre, a través de un proceso de reparación directa, un debate que no es de la competencia del Tribunal Administrativo, por tratarse de la validez de los títulos e incluso se pronuncia sobre asuntos penales vinculados a delitos por estafa y falsedad contra el demandante.



**Corficolombiana hace parte del grupo empresarial al que pertenece la Casa Editorial EL TIEMPO.

