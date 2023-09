Un video compartido por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO durante la tarde de este martes 12 de septiembre dejó en evidencia las amenazas a las que fueron sometidos campesinos y una lideresa social de la vereda de El Manso, en Tierralta, Córdoba, luego de que hombres armados llegaran a intimidar a la población.



Y si bien no se tenía claridad de quienes habían sido las personas que habían amenazado con dispararle a los campesinos, fuentes militares le confirmaron a este diario que se trataba de uniformados adscritos a la Brigada XI del Ejército.

De hecho, EL TIEMPO estableció que se habla de un teniente, de un sargento viceprimero, de un cabo y de siete soldados involucrados en los hechos.



Al respecto, el Ejército Nacional confirmó que "posiblemente" hubiera militares involucrados en los hechos que tuvieron lugar el pasado 11 de septiembre y que se había destinado una comisión inspectora para investigar los comportamientos que habrían tenido los uniformados.

Fuentes de las @FuerzasMilCol confirmaron que no son disidencias las que amedrentaron a la población civil en Tierralta, Córdoba, son militares de la brigada 11, @COL_EJERCITO. Qué explicación tiene esto? pic.twitter.com/xA73sB5ukx — Alicia Méndez (@AyitoMendez) September 13, 2023

"Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 "Batalla de Junín", de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional", señaló el Ejército.



Así mismo, rechazaron los hechos y ordenaron el desplazamiento de una unidad militar para "brindar seguridad a los habitantes del sector".



"Es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, concluye el comunicado.



Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que habrá decisiones respecto a las denuncias hechas por la comunidad de Tierralta y que no se tolerará este tipo de comportamientos.



"Es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares", añadió el ministro.

Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 13, 2023

El Consejo de Seguridad en Córdoba

Otro de los hombres armados que amenazó a campesinos y lideresa. Foto: Captura de video

Tras las denuncias hechas por la comunidad que fue amenazada por hombres armados en Córdoba, las autoridades convocaron a un Consejo Extraordinario de Seguridad en Montería con el gobernador del departamento y delegados del Ministerio del Interior, La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y el Ejército Nacional para evaluar la situación.



"El Ejército Nacional, en colaboración armónica con las instituciones del Estado y en aras de la transparencia institucional, dispondrá de tropas y medios para garantizar el desplazamiento de las comisiones de la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que los entes de control puedan desarrollar las investigaciones a que haya lugar", se lee en un comunicado oficial.



Así mismo, se prevé una visita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa en la zona de los hechos para este jueves 14 de septiembre.



"Para el día jueves 14 de septiembre se prevé la visita del Ministerio del interior y

Ministerio de Defensa en la vereda del Manso, municipio de Tierralta, para un diálogo social con la comunidad para el restablecimiento de sus derechos y garantías de no repetición y evaluar la asistencia humanitaria en la zona, en concordancia con ente departamental y municipal", aseguran las autoridades.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Justicia

