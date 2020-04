Nuevas protestas de presos ante demora en decreto de excarcelación

Para este martes, reclusos de todo el país convocaron una protesta nacional para que el Gobierno tome medidas más fuertes a fin de protegerlos de posibles contagios de coronavirus.



Según explicó un preso de La Picota, en Bogotá, habrá cacerolazos, huelgas de hambre y manifestaciones con telas blancas. El preso dijo que los internos se sienten desprotegidos y carece de elementos como jabón, tapabocas y gel antibacterial.

(Lea también: El debate por ley que pone la procreación como un fin del matrimonio)

También pedirán al Gobierno excarcelaciones para bajar el hacinamiento y sacar a las personas más vulnerables ante el virus. "La excarcelación va a ser necesaria, tarde o temprano. La discusión hoy es si se hace en un momento donde se puede hacer ordenadamente, sin gente infectada, o si se va a hacer cuando ya haya contagios y desordenadamente todo el mundo esté buscando salir", expresó el recluso de La Picota.



Esta medida ya fue anunciada por el Ministerio de Justicia, pero el decreto que haría posible enviar a casa por cárcel a unos 10.000 presos no ha sido expedido.



Las medidas que sí adoptó la cartera de Justicia desde comienzos de la emergencia sanitaria fueron suspender las visitas y procurar que el personal administrativo y del Inpec tenga elementos de bioseguridad; no obstante, los presos se quejan de que esto no es suficiente, y dijeron que aunque no haya visitas, los guardias del Inpec sí entran y salen y pueden ser vectores de transmisión.



El recluso de La Picota añadió que el hacinamiento es tan alto que un contagio puede ser catastrófico y que por la cercanía física que esta situación causa, hasta los guardas y sus familias podrían verse afectados.

(Le puede interesar: Lo que falta para dar casa por cárcel a miles de presos por covid-19)

Aunque los reclusos afirmaron que las manifestaciones del martes serán pacíficas, las autoridades están atentas, puesto que el pasado 21 de marzo, en medio de protestas en cárceles, fallecieron en La Modelo 23 presos y 80 más resultaron heridos.



El Gobierno calificó esos hechos como un frustrado intento masivo de fuga, pero los presos argumentaron que todo comenzó como una protesta para pedir que se protejan sus derechos a la salud y a la vida, de cara a la pandemia de coronavirus.



Esta nueva convocatoria de protestas desde las cárceles se da además al mismo tiempo que desde diferentes sectores le están haciendo un llamado al Gobierno para que expida rápidamente el decreto que anunció.

(En contexto: Decreto de excarcelaciones por crisis de covid-19 sigue en estudio)

Este domingo, la Fundación Acción Interna (FAI), que trabaja por la dignidad de los reclusos, y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia instaron al Gobierno a cumplir las recomendaciones que ha hecho la CIDH en materia de prevención de covid-19 en las cárceles, entre ellas tomar medidas para bajar el hacinamiento, y reiteraron “la necesidad de expedir de manera urgente una normativa que privilegie la situación de las personas privadas de su libertad”.

Reiteramos la necesidad de expedir de manera urgente una normativa que privilegie la situación de las personas privadas de su libertad FACEBOOK

TWITTER

La FAI y el colegio de penalistas también respondieron a declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, en entrevista con Yamid Amat, publicada por EL TIEMPO este domingo. El fiscal expresó que no es partidario de la excarcelación masiva porque, dijo, la medida traería problemas de seguridad pública. Sugirió, en cambio, reubicar a los presos más vulnerables en bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Dijeron que la propuesta del fiscal es inviable legalmente y que ni el Inpec ni la Uspec tienen recursos para adecuar en corto plazo los inmuebles, y tampoco pueden garantizar “vigilancia, seguridad, alimentación y mucho menos salud, garantía que ni siquiera se puede predicar de los establecimientos de reclusión hoy existentes”.



Entre tanto, el Gobierno sigue estudiando el decreto para enviar a casa por cárcel a miles de presos mientras pasa la emergencia de coronavirus, medida anunciada el 23 de marzo, tras los motines en las cárceles.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com