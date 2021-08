Periodista que expuso contratos de MinTic denuncia ‘intimidaciones’

Por medio de su cuenta de Twitter la periodista de 'W Radio', Paola Herrera, denunció que ha recibido "intimidaciones" tras ser una de las personas que expuso el escándalo de los 70.000 millones de pesos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados.



"Bueno, empezaron las intimidaciones. Por eso es que en este país es muy difícil denunciar", dijo la comunicadora en un trino publicado este viernes que ya cuenta con más de 18 mil 'Me gusta', más de 5 mil retuits y miles de comentarios expresándole su apoyo.



Buenoooo, empezaron las intimidaciones 😩😩😩. Por eso es que en este país es muy difícil denunciar — Paola Herrera (@PaoHerreraC) August 13, 2021

Todo comenzó en diciembre del 2020, fecha en la que se adjudicó la licitación. En ese momento algunas personas decían que algo no estaba bien en el proceso y Herrera fue una de las primeras en prender las alarmas acerca de esta situación.



"En diciembre del año pasado, durante la audiencia de adjudicación de esta licitación, alertamos que el abogado de uno de los proponentes (SES INRED) era al mismo tiempo asesor del despacho de la ministra, Karen Abudinen", escribió la comunicadora en un trino publicado el pasado 10 de agosto.



Además, la periodista contó que investigó a los 10 consorcios que estaban participando para ganarse el billonario contrato con MinTic y advirtió que "las empresas de Centros Poblados no tenían experiencia, ni capacidad técnica o financiera" para llevar a cabo el proyecto que buscaba brindar internet gratis a los colegios rurales. Sin embargo, escribió que "a pesar de esas advertencias la mitad de ese contrato fue entregado a Centros Poblados".



De igual manera, dio a conocer otros detalles e irregularidades en el caso. "En el curso de esta investigación encontramos que no fue solo una sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones", escribió.



Sé que muchos quieren saber los detalles de todo lo que ha pasado con el polémico contrato de Mintic. Acá les comparto un hilo con los links de la investigación que desde diciembre de 2020 estamos haciendo en la @WRadioColombia 👇👇. Es largo pero vale la pena para entender todo — Paola Herrera (@PaoHerreraC) August 10, 2021

Tras reportar su actual situación, la comunicadora ha recibido comentarios de otros colegas, quienes aseguran que la acompañan en este momento.



Entre estos se encuentran Félix de Bedout, quien le expresó "toda la solidaridad" e indicó que ella "no está sola"; Alejandro Pino Calad, quien dijo que "si sirve de algo usted no está sola y acá estamos para seguir haciendo ese ruido que tanto les molesta a algunos"; y Mauricio Silva, quien le envió "toda la solidaridad" y "toda la admiración" a la periodista de la 'W'.



¿Qué se sabe del caso?

Este contrato de MinTic es clave, pues garantizaría la conectividad a internet a 7.000 colegios en zonas rurales de 15 departamentos del país. Ha estado en el ojo del huracán luego de que se conoció que hubo un anticipo de $ 70.000 millones, cuyo paradero no se conoce con claridad.



El escándalo se destapó por las garantías presuntamente falsas en el contrato adjudicado por $1,07 billones.



Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú. El pasado 25 de junio la ministra de las TIC, Karen Abudinen, advirtió acerca de la situación.



Karen Abudinen, ministra de las TIC. Foto: MinTIC

El banco le confirmó al MinTIC que no había expedido ningún documento de garantía y, por consiguiente, el 29 de julio Abudinen declaró la caducidad del contrato.



"El Ministerio continuará ejerciendo las medidas que sean necesarias para asegurar la recuperación del desembolso entregado por 70 mil millones", le dijo la ministra a EL TIEMPO a finales del mes de julio.



En un foro sobre los avances en la lucha contra la corrupción –moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO– el fiscal Francisco Barbosa aseguró que la Fiscalía ya tiene definidas las líneas investigativas para cada uno de los hechos.



También contó que el caso fue priorizado y asumido por el director nacional Anticorrupción de la Fiscalía, además de un grupo de tareas especiales donde se involucra al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.



