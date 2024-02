Contraloría revela que 26 EPS adeudan $ 25 billones a IPS y proveedores

En la mañana de este lunes 19 de febrero, la Contraloría General de la República hizo público un análisis que da cuenta que 26 EPS, con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las IPS y proveedores.



(Lea: Gobierno espera tener en marcha este año 3 misiones contra expansión de narcocultivos)



El informe del ente de control señaló que dentro del grupo de las EPS, 16 “cuentan con indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y, lo más grave, no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los tres requisitos para operar”.

Detalles del análisis de la CGR sobre la situación de cartera de 26 EPS:



✅Con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda de $25 billones.



✅16 EPS no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.



Más información: https://t.co/3zmCggiz4R pic.twitter.com/1hfEkuvYcd — Contraloría General (@CGR_Colombia) February 19, 2024

El reporte, además detalla que la deuda total de las 26 EPS, sólo con las IPS, alcanza la suma de $11.3 billones.



(Le invitamos a leer: La historia del cibercriminal que robó más de un millón de dólares a empresa de EE.UU.)



“Para 21 EPS, se observa que, del pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones (Bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), evidenciando un faltante de $12.4 billones, lo cual constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del 100 por ciento de los recursos (Decreto 780 de 2016)”, señaló la Contraloría.



Por otro lado, expone que sólo 5 EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud).

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, en funciones de contralor general, en foro de EL TIEMPO Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Sin embargo, 21 EPS, equivalentes al 80,7 por ciento “no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.



Y sólo 10 EPS, equivalentes al 38,4 por ciento “tienen sus indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios”, lo que permite concluir que “su situación financiera es satisfactoria y les posibilita garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados”.



Al revelar este informe, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, señaló que, frente a los recursos de UPC, el Gobierno Nacional se encuentra al día, no obstante haber reconocido una deuda por pagar de 3 billones de pesos a las EPS, por concepto de presupuestos máximos destinados para cubrir los servicios y tecnologías en salud, no financiados, con cargo a los recursos de la UPC y que en el marco del Auto 2881 de 2023, proferido por la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud debe proceder con el saneamiento estas deudas, a lo cual la CGR hará el seguimiento respectivo.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

Más noticias de Justicia: