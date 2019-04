Contraloría recibió 300 denuncias en su recorrido por Hidroituango

Tras recorrer por más de un mes cuatro departamentos que están en la zona de influencia de la hidroeléctrica Hidroituango, sobre el río Cauca, la Contraloría General aseguró que en ese proceso recibió más de 300 denuncias de irregularidades con el proyecto.

La mayor parte de las denuncias se relacionan con presuntas afectaciones socioeconómicas y a la infraestructura de los territorios por la creciente súbita del río Cauca el 12 de mayo del 2018.



Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, actividades como la pesca, el barequeo, el comercio de arena y la agricultura son las que más se han visto perjudicadas, pese a ser el sustento del 90 por ciento de los pobladores. .



La Contraloría recibió quejas de supuestas irregularidades en el manejo del riesgo y deficiencias en el plan para que los afectados retornaran a sus hogares.



Además de los 4 departamentos (Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre) la Contraloría recorrió 15 municipios en los que recibió las denuncias que fueron trasladadas a EMP, a las alcaldías, gobernaciones y otras entidades como la Unidad para la Gestión del Riesgo. También le envió casos al Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General.

Según la Contraloría, actualmente no hay claridad sobre programas para reactivar la economía en la zona y hasta el momento sólo se ha iniciado el censo para realizar estos programas que cuentan con 800 cupos, únicamente para Antioquia.



El órgano de control fiscal recogió testimonios como el de *Eulalia Corpa, habitante de Achí (Bolívar), quien dijo que la calidad de vida en esa población ha bajado más de un 50 por ciento, porque todo es más caro, pues "si no se puede sembrar nada, todo sube”.



Y Manuel Suárez, habitante de la comunidad indígena Balai, del corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres dijo que la comundiad vive en zozobra por el futuro de la represa y su estabilidad. .



Y Santiago González, quien vive en Valdivia, asegura que la situación ha afectado su trabajo diario. “Como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río en su cauce”.



Cecilia Moros asegura que el caso de Hidroituango ha llevado a un "exterminio cultural" de las comunidades indígenas del Bajo Cauca porque "si nuestra economía es del río por tradición, de años atrás, y no la quitaron, entonces no vamos a poder seguir, con nuestras costumbres culturales y ancestrales que teníamos”.



