Este miércoles, desde Tumaco, Nariño, el contralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez, hizo fuertes advertencias sobre millonarios recursos públicos que se habrían puesto en riesgo en Nariño, al advertir que la Contraloría tiene abiertos en el departamento 236 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de 137.441 millones de pesos.



De acuerdo con el órgano de control, hay 10 procesos de responsabilidad fiscal, por un valor total de 54.642 millones de pesos, que encabezan el listado.



Entre estos hay un proceso por 10.031 millones de pesos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud por parte de la EPS Emssanar, que habrían ocasionado un daño a las finanzas públicas por 10.031 millones de pesos.



Según la investigación del órgano de control, esta EPS vulneró la normatividad que regula el flujo de recursos en el Sistema de Seguridad Social en Salud al acudir al mecanismo de 'factoring' o compra de cartera como medio de pago de la prestación de los servicios de salud, cuya fuente es el porcentaje de gastos de administración en salud asignados a través de la Unidad de Pago por Capitación a esta EPS.



En este caso, el proceso de responsabilidad fiscal surgió tras una auditoría de cumplimiento que evidenció que Emsanar S.A.S. asumió gastos financieros como resultado de operaciones de 'factoring' con cargo a gastos administrativos que paga la Unidad de Pago por Capitación y que tienen destinación específica (coadyuvar en la prestación del servicio de salud).

La Contraloría también abrió otro proceso contra esta misma EPS por usar el mecanismo de pago por capitación para el suministro de medicamentos con establecimientos farmacéuticos, algo que es contrario a las normas.



De acuerdo con la Contraloría, se encontraron diferencias considerables entre los pagos realizados por la EPS y el valor de los medicamentos suministrados por los contratistas a sus afiliados, también se vieron pagos que no guardan relación con el valor de los medicamentos entregados.



Esa diferencia entre el valor de los suministros y el valor pagado, bajo la modalidad de capitación, habría generado un daño fiscal por 8.169 millones de pesos.

Vicios en contratos de internet

Otro de los procesos que lleva la Contraloría en Nariño es un expediente por 8.433 millones de pesos por irregularidades en la plataforma tecnológica para llevar conectividad a internet a 750 instituciones educativas.



Según el organismo, se habrían presentado irregularidades en la ejecución del Convenio interadministrativo No. GN1737-2013, para el desarrollo del proyecto denominado “fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia y tecnología a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en tics en el departamento de Nariño”, suscrito entre el Departamento de Nariño y la Universidad de Nariño, por valor de 10.599 millones de pesos.



Frente a este convenio, una actuación especial adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría determinó que el software desarrollado en cumplimento del convenio interadministrativo se encuentra “en un continuo desuso” y “no se recibieron los beneficios del proyecto” porque la plataforma tecnológica "nunca se implementó en las 750 instituciones educativas de Nariño beneficiarias del proyecto, debido a que la misma fue jaqueada y toda la información fue encriptada, haciendo imposible su recuperación", indicó la Contraloría.



Pero, además, el contralor Rodríguez expuso que ninguno de los establecimientos educativos tuvo conectividad a internet para acceder a los contenidos pedagógicos de la plataforma porque la Gobernación de Nariño no puso en línea la herramienta.



Contralor General en Tumaco, Nariño Foto: Contraloría

Irregularidades en construcción de viviendas de interés prioritario

En su visita a Tumaco, el Contralor también habló de un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de 4.405 millones de pesos relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de viviendas No. CNT-2017-146, cuyo objeto fue "la construcción de 95 viviendas unifamiliares de interés prioritario (VIP) mediante régimen de propiedad horizontal, con su respectiva urbanismo y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”.



Aunque se construyeron 6 Bloques de 5 pisos y 4 apartamentos por piso, para un total de 20 apartamentos por bloque y 100 apartamentos construidos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no está instalada, como tampoco el descole a la quebrada La Fragua, y por eso las viviendas no se han podido entregar y ahora las torres de apartamentos construidas se encuentran en estado de abandono.

En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.



Otro de los procesos mencionados es por una cuantía de 4.281 millones de pesos por presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Sistema de Salud por parte de la EPS-I Mallamás.



Según dejó ver una auditoría, la EPS-I Mallamás pagó anticipos para obtener servicios de salud para sus afiliados, pero no hizo un seguimiento oportuno, adecuada conciliación y depuración al cierre de cada vigencia para solicitar su reintegro.



"La Contraloría constató que se prestaron los servicios requeridos, lo que a la postre generó la imposibilidad de que estos dineros se amortizaran y legalizaran contablemente o en su defecto se accediera a las devoluciones por servicios que no se prestaron", dijo el Contralor.

