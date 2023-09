El contralor delegado del sector Minas y Energía, Germán Castro, habló sobre las tarifas de energía y la financiación de los comercializadores que operan en el país, situación sobre la cual ya hay reportes por parte del ente de control.



(Le dejamos: ¿Por qué el alcalde Daniel Quintero enfrenta nueva investigación en la Procuraduría?)

El anuncio lo hizo en entrevista con Blu Radio, emisora en la cual dijo que hay preocupación por la variedad de los precios y porque algunos comercializadores (cerca de 29) que prestan el servicio en algunas regiones del país, pues no tienen todo el músculo para comprar y no han recibido algunos subsidios.



"No es que sea incendiario, es que la Contraloría tiene la obligación de lanzar alertas y en un momento dado hacer especial seguimiento para, si es el caso, lanzar una advertencia para que fiscalmente los responsables de tomar las decisiones lo hagan, pero con anticipación", explicó.



(Le dejamos: Corte podría avalar con condicionamientos la emergencia económica en La Guajira)

Facebook Twitter Linkedin

Edificio de la Contraloría. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En esa línea, Castro explicó que si en un momento dado, si un comercializador no tiene los recursos suficientes para adquirir la energía a los generadores, "pues va a comenzar posiblemente la llevada y la prestación del servicio a los usuarios. Porque lo va a hacer comprando energía hasta donde le alcanzan los recursos de caja", dijo.



Entre las empresas en cuestión están Codensa, EPM, Electrohuila, Cedenar, "la que no tenga el músculo financiero y esté expuesta a comprar mayor energía y no la haya podido cubrir, es una empresa que está en riesgo de no poder hacerlo", comentó.



(Para saber más: Margarita Cabello defendió las funciones de la Procuraduría ante proyecto de reforma)



Por otro lado, el funcionario de la Contraloría dejó claro que ellos revisan el uso de los dineros públicos y el gasto fiscal, por lo que quienes vigilan que las tarifas de energía se apliquen bien son los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Además, el contralor delegado concluyó con que no les preocupa en este momento lo que pase con el fenómeno del niño y esta materia, y que las tarifas se elaboran luego de una labor del Ministerio de Minas y Energía y la Creg.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: