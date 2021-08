Contraloría monitorea denuncias de extorsión de funcionario de la Uspec

Luego de que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, denunció que ha tenido información sobre presuntas extorsiones a los contratistas que tienen asignados los contratos para la alimentación en las cárceles, la Contraloría General de la República anunció que realizará seguimiento a las graves denuncias que involucrarían, supuestamente, a un funcionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec).



(En contexto: Minjusticia pide investigar presuntas irregularidades en contratos)

La Contraloría participó en una mesa de trabajo convocada por la Uspec, en la que estaban los 19 contratistas que llevan los contratos de alimentación, para escuchar y analizar las denuncias.



"Nos reunimos con los 19 contratistas para discutir la gravedad del anónimo que llegó a nombre de todos los contratistas sobre un funcionario de la Uspec que está realizando actividades extorsivas en relación a los contratos", manifestó Sebastián Montoya, contralor delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

Añadió que esperan que tras la reunión haya mayor claridad sobre el anónimo y que si alguna situación se presenta, se puedan tomar las medidas necesarias para que no se repita y se detenga a cada una de las personas que estarían participando en estas actividades.



"Si tienen alguna situación ilegal que se esté presentando, alguna presión, alguna circunstancia extorsiva, recurran a la Contraloría”, puntualizó Montoya.



Sobre este tema el director de la Uspec, Andrés Díaz Hernández, informó que se reunieron con los operadores de alimentación que prestan ese servicio a casi 200.000 personas privadas de la libertad en el país.

(Le recomendamos: Inpec revela precarias condiciones de comida en los penales del país)

"Hemos recibido por parte de ellos un rechazo contundente a este escrito anónimo y la manifestación clara de cada uno de ellos de que desde la Uspec no han sentido ninguna presión en el ejercicio de su contrato", explicó.



Afirmó que pedirán a las entidades correspondientes no solo que continúen con las investigaciones que relacionadas con el actuar de la entidad, sus funcionarios y contratistas, "sino también que procedan a investigar documentos que pueden ser injuriosos, calumniosos y malintencionados en contra de la entidad", dijo.



A través de un video compartido por la Uspec también se escuchó a Eidis Álvarez, de la firma DNP servicios SAS, quien indicó que la denuncia que se presentó ante la entidad y entes de control "no tiene nada que ver con los contratistas".



Lo mismo afirmó Hernán Estudillo, de la empresa Proalimentos Líder: "Quedó claro que ninguno de los contratistas está inmiscuido en ello, nosotros aclaramos que no tenemos nada que ver con esto".



y Miguel Villanueva, de la Unión Temporal Alimentación Técnica, dijo que la reunión con la Uspec fue positiva y permitió manifestar su rechazo a supuestos comunicados "que han llegado vía anónima afectando el buen nombre tanto de la Uspec como de los operadores", señaló.

Lea otras notas de Justicia

-El día que quedó libre hincha que luego golpeó a aficionado en El Campín



-¿Es desproporcionada la pena contra Epa Colombia? Abogados responden

justicia@eltiempo.com