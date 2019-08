Afiliados muertos y duplicados entre irregularidades en plata de salud

Pagos sin justificación por más de un 1,4 billones de pesos, duplicación de afiliados, beneficiarios sin cotizantes, personas fallecidas y pensionados afiliados simultáneamente al régimen contributivo como en el subsidiado, son algunas de las irregularidades que encontró la Contraloría al revisar base de datos de Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que remplazó al Fosyga.



Al realizar una Actuación Especial a la base de datos única de afiliados (BDUA),

de la Adres, "se observó que no existe calidad en la información que

suministra la misma, con lo cual se incumple gravemente la normatividad

vigente", dijo el órgano de control.

En la base de datos se evidenciaron más de 60.000 personas presuntamente

duplicadas, otras 60.000 cuyo número de documento no correspondería con

la edad, 7.636 beneficiarios sin cotizantes y 322 personas fallecidas, todo lo

cual implicaría presuntamente pagos del sistema a personas que no tendrían

derecho.



Al revisar las bases de datos sobre afiliados y pensionados, la Contraloría encontró que hay 27.553 afiliados al mismo tiempo a la base del BDUA y a los regímenes excepcionales de salud (de las Fuerzas Militares y Ecopetrol, por ejemplo), y 4.168 pensionados afiliados, al mismo tiempo, tanto en contributivo como en subsidiado.



Además, se evidenció que hay 65.000 que aparecen afiliadas al régimen subsidiado, pero pagan impuesto de renta, es decir, que tienen capacidad de pago y no deberían estar en ese régimen, que es para la población más pobre, sin capacidad de pago.



"Tampoco se han restituido más de un billón cuatrocientos mil millones de

pesos de recursos apropiados sin justa causa, dineros que requiere el sistema

para su buen funcionamiento", dice el informe de la Contraloría.



De otro lado, el organismo advirtió que las bases de datos de la Adres tienen más personas de las que son, de acuerdo al último censo nacional. Así, en la BDUA, sumando los que están vinculados a los regímenes excepcionales hay 53'212.614 de colombianos, mientras el censo arrojó una estimación preliminar de 48’258.494

habitantes.



Los hallazgos de esta Actuación Especial, adelantada por la Contraloría

Delegada para el Sector Social, fueron trasladados a la Unidad deInvestigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, para que inicie las

investigaciones correspondientes.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET