El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció este jueves desde San José del Guaviare que, en el departamento del Guaviare, la Contraloría tiene abiertos 17 procesos de responsabilidad fiscal por 21.841 millones de pesos.



(Puede leer: Las millonarias fallas en recursos para proyectos de agua en Guaviare)

Según informó, el proceso de mayor cuantía cuesta 16.542 millones de pesos, y tiene que ver con presuntas irregularidades en un Convenio Especial de Cooperación de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Se trata de un convenio para implementar paquetes tecnológicos mediante la transferencia de conocimiento y tecnología, que fue suscrito entre el departamento de Guaviare y la Corporación Educativa y Científica-Cosmos. De acuerdo con la investigación, se omitió la amortización y se incumplió con la verificación de que los dineros entregados se invirtieran debidamente; esto ha llevado a que el proyecto presente un avance de ejecución física del 53,88 por ciento, y financiera del 85 por ciento.



(Puede ver: Diego Cadena: niegan ponencia que pedía revocar sanción disciplinaria en su contra)



En otro proceso de responsabilidad fiscal, por 2.988 millones de pesos, se investigan irregularidades en la ejecución del proyecto para la interconexión eléctrica al sector del Boquerón y su zona de influencia, en el municipio de San José del Guaviare.



Según una auditoría, la obra no cumple con las normas de calidad técnica eléctrica, lo que hace que la interconexión realizada sea inoperante. Por esto, la obra está abandonada y en proceso de deterioro.

Facebook Twitter Linkedin

Contralor en funciones, Carlos Zuluaga, y contralor delegado para la seguridad y defensa, Luis Eduardo Parra. Foto: Contraloría

Así mismo, Zuluaga llamó la atención sobre un contrato para la construcción de viviendas de interés social en Calamar y San José del Guaviare, que fue firmado entre el departamento y el Consorcio V.I.S Guaviare, por un valor total de $18.038 millones.



En este caso se evidenció que la asignación de subsidios para la construcción de viviendas fueron asignados a postulantes que ya habían sido beneficiarios con anterioridad de subsidios de vivienda de interés social o que percibían ingresos superiores a 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, que es el tope para acceder a estos subsidios.



Otro de los proyectos alertados es el de construcción de alcantarillado en el área urbana de Calamar, un proyecto al cual se le invirtieron 3.214 millones de pesos pero que tiene fallas, como que los colectores construidos no cumplen con las especificaciones técnicas para alcantarillados. Por otro lado, el vertimiento se construyó en un punto inadecuado hidráulicamente y se determinó la no operación de la red sanitaria.



(Puede ver: Nuevo proceso de elección no debe empezar de cero: excontralor Carlos Rodríguez)



De otra parte, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un proyecto que es considerado un elefante blanco, el Centro de Acopio Lechero para la Vereda de Agua Bonita. Este centro fue entregadas a través del Contrato de Comodato 004 de fecha 17 de septiembre de 2019, por parte de San José del Guaviare a la Asociación de Productores de Leche y Productos Agropecuarios "ASOPORLAG", por el término de 5 años.

Facebook Twitter Linkedin

Planta de agua en San José del Guaviare Foto: Archivo particular

No obstante, este centro de acopio está abandonado sin prestar funcionamiento y además ya presenta deficiencias técnicas como deterioro general progresivo, desgaste en pintura, presencia de humedades, desprendimiento de los guarda escobas, levantamiento del enchape del piso, e inexistencia de baterías sanitarias y tanques de almacenamiento de agua.



Aunque quisieran ponerlo a funcionar hoy, hacen falta obras complementarias como un pozo perforado para el suministro de agua, una planta de tratamiento de agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales; también se requiere un mejoramiento de las zonas de acceso al bloque de producción para garantizar la entrada y salida de los vehículos; y una planta eléctrica que suministre energía a los equipos necesarios para el funcionamiento.



Por todo esto, el contralor Zuluaga reiteró: "no habrá un solo proyecto que la Contraloría no vigile, uno solo al que no le coloque la lupa".



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Más noticias: