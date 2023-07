Desde Arjona, Bolívar, donde hay 101 obras inconclusas por más de 534.000 millones de pesos, la Contraloría relanzó su estrategia de ‘Compromiso Colombia, Elefantes Blancos’ para tratar de identificar todas estas obras que están en riesgo de no terminarse para darles un impulso para que los proyectos no terminen como una pérdida de recursos públicos por no ponerse en funcionamiento.



(Lea también: Así se perdieron $9.801 millones de la ANH por comprar equipos que no se usaron).



Según informó el órgano de control, hasta el momento en todo el país se han identificado 1.753 obras por un valor total de 15.2 billones de pesos que están en riesgo. De estas, 1.054 son obras inconclusas, por un valor de $7.02 billones, y 699 son proyectos catalogados como críticos, por 8.2 billones de pesos.

Carlos Mario @zuluagapardo, Vicecontralor en funciones de Contralor General, hace un balance de los proyectos categorizados como #ElefantesBlancos y proyectos críticos, incluyendo los valores estimados y los departamentos con mayor cantidad de recursos comprometidos. https://t.co/a2goD4uHKj pic.twitter.com/p94jVDi6Wr — Contraloría General (@CGR_Colombia) July 11, 2023

Entre las obras sin terminar hay parques, colegios, centros hospitalarios, viviendas de interés social, entre otras; y el sector con mayor cantidad de recursos comprometidos a nivel nacional es transporte, con una cuantía de $ 4.7 billones. Le siguen Agua Potable y Saneamiento Básico ($2.9 billones) y Educación ($2.4 billones).



En términos no de plata, sino de cantidad de obras, los sectores con más proyectos en el ‘Diagnóstico Nacional de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos’, que maneja la Contraloría, son: Educación (433 proyectos), Agua Potable y Saneamiento Básico (319 proyectos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (252 proyectos).



(Le puede interesar: Estos son los generales (r) procesados en Contraloría por millonario desfalco en Bogotá).



En términos territoriales, los departamentos con mayor cantidad de recursos comprometidos, según lo informó la entidad, son Valle del Cauca ($2.9 billones), Antioquia ($1.1 billones) y Tolima ($1.03 billones); y en cuanto a cantidad de proyectos, el orden es Cundinamarca (175), Valle del Cauca (165) y Santander (130).



El vicecontralor en funciones de contralor general Carlos Mario Zuluaga destacó que con la estrategia ‘Compromiso Colombia’ la Contraloría le apunta a que, en un trabajo conjunto con la ciudadanía, puedan recuperarse proyectos que han presentado dificultades en su ejecución o culminación, todo esto con el fin de que la comunidad se beneficie de ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los grandes elefantes blancos en Bogotá es la construcción de una nueva sede para la Policía Metropolitana, que se quedó en los primeros avances. Foto: Secretaría de Seguridad.

De hecho, desde el lanzamiento de esta estrategia la entidad ha acompañado 2.661 proyectos, por una cuantía de 19,1 billones de pesos, de los cuales han podido terminar exitosamente 1.167 proyectos por una cuantía de 8.6 billones de pesos.



En este seguimiento la participación de las comunidades es crucial para alertar al órgano de control de aquellas obras que están frenadas.



(Más notas: Los elefantes blancos por más de $3.000 millones que alertó la Contraloría en Guaviare).



De acuerdo con Zuluaga, en este nuevo impulso a ‘Compromiso Colombia’ habrá un seguimiento permanente de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales, así como de funcionarios de la Contraloría General quienes irán a buscar los elefantes blancos y proyectos críticos en los lugares en donde están, para identificar de manera directa y completa sus dificultades, responsables y razones del atraso.



Con la información que recopilen los equipos la Contraloría elaborará un plan de trabajo para poner las obras al servicio de la comunidad, evitando la pérdida de recursos públicos.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: