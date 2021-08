Contraloría inicia visitas para verificar que niños reciban bien el PAE

Este lunes, la Contraloría General de la República desplegará equipos en las 32 capitales del país y en la isla de Providencia para visitar varias instituciones educativas y verificar que los niños beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) estén recibiendo el alimento como tiene que ser: en la cantidad adecuada y con el aporte nutricional que corresponde.



En total, 22 directivos del organismo de control estarán realizando esta inspección, por orden del contralor general Felipe Córdoba, que tras recientes visitas a La Guajira y Valle del Cauca, expresó su preocupación al encontrar casos en que nos se les está entregando a los niños la alimentación completa y con el componente nutricional requerido.



“No hay excusa para que los niños no tengan la opción de tener una proteína animal”, le dijo el Contralor a una contratista del PAE en el puerto de Buenaventura, el viernes.



Y añadió: “No hay derecho a que estas situaciones pasen y sean reiterativas. No más conejo al PAE, tiene que ser la consigna en adelante”.



Tras múltiples denuncias por irregularidades en el programa, el Contralor ideó una estrategia para verificar en tiempo real qué está pasando con el PAE. “Vamos a verificar in situ qué es lo que están entregando los contratistas del PAE y a quiénes, para saber si eso responde a la minuta nutricional que debe cumplirse en cada una de las instituciones educativas que han retornado a clases presenciales, lo mismo que en el caso de los paquetes de raciones alimentarias que se entregan para preparar en casa”, explicó.



Los seguimientos realizados por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana indican que el retorno a clases presenciales se ha llevado a cabo con improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes.



La Contraloría evidenció que algunas instituciones educativas y entidades territoriales certificadas no estaban preparadas con la alimentación que deben suministrar a los niños con motivo de su regreso presencial, situación en la cual habría responsabilidad tanto de las entidades territoriales, que deben ejercer la respectiva supervisión, como de los propios contratistas.



Todas estas situaciones se van a examinar en la inspección nacional al PAE que adelantará el cuerpo directivo de la Contraloría desde este lunes.



Por otra parte, el órgano de control informó que a la fecha, en todo el país, hay 153 procesos de responsabilidad fiscal por un valor que supera los $47 mil millones de pesos por irregularidades en el PAE. También se adelantan 34 indagaciones preliminares por $1.471 millones.



Por último, el contralor general recordó que el apoyo ciudadano es vital. "Es muy importante que los ciudadanos nos cuenten qué está pasando y que nos ayuden desde la Contraloría General a saber si están entregando la alimentación escolar como debe ser”, expresó.

