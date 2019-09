En Hidroituango ya se han invertido $ 2,9 billones de más: Contraloría

Hidroituango, uno de los proyectos claves para el desarrollo energético del país, debía entrar en funcionamiento en septiembre del 2018. Pero los errores en su planeación, incumplimientos de contratistas y las contingencias que ha sufrido han llevado a que esta megaobra no solo tenga un año de retraso en el que no se ha producido ni un kilovatio de energía –demora que ya ha generado un lucro cesante de 1,1 billones de pesos–, sino que además sea una de las más costosas de su tipo, asegura la Contraloría.



Aunque en Hidroituango ya se han invertido más de 10 billones de pesos y se le han girado valores adicionales por 2,9 billones para poder terminarlo, aún tiene bajo duda su eficiencia y estabilidad.

Todo esto se evidencia en un estudio realizado por la Contraloría General en el que se hizo un control excepcional sobre el proyecto. Uno de esos costos que no estaban planeados tiene que ver con la contingencia que Hidroituango sufrió en abril del 2018, cuando hubo un derrumbe en uno de los túneles de desviación del río Cauca, lo que llevó a que tomaran la decisión de pasar el caudal a través de la casa de máquinas, generando graves daños sobre la infraestructura del proyecto, representados en pérdidas de $ 839.454 millones.



No obstante los costos invertidos, la emergencia aún no se ha superado y, por lo tanto, sigue siendo incierto cuánto más va a costar. Hidroituango tiene dificultades por “daños o deterioro de algunos equipos”, y el proyecto mantiene “riesgos de estabilidad en algunas zonas”, dice la investigación.



Por ejemplo, al terminar el estudio la Contraloría detectó grietas en el macizo de la casa de máquinas, inestabilidad y desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección de la margen derecha del vertedero, así como hundimiento y ondulación en el espaldón de la presa, filtraciones en la parte superior del túnel, entre otros problemas.



“Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así”, dice el organismo.

EPM, la empresa encargada de construir el proyecto y que además es socia del dueño de la obra Hidroituango S.A., aseguró que los retrasos no pueden atribuírsele a esa firma (ver recuadro). Pero la Contraloría dice que los problemas de Hidroituango vienen de tiempo atrás, pues la estructuración y planeación del proyecto se hizo con estudios ambientales, geotécnicos, de estabilización de terrenos y manejo hídrico que “no fueron suficientes para minimizar el impacto y riesgo materializado”.



A esto se suma que el proyecto tuvo retrasos en la entrega de las vías de acceso, deficiencias en la planeación, se modificaron los diseños originales y hubo retraso en la construcción de los túneles por los que se desviaría el río, demoras que fueron advertidas desde el 2013.



A pesar de que la junta de asesores le recomendó al constructor no activar el ‘Plan de aceleración’ para terminar más rápido la hidroeléctrica, ya que había riesgos técnicos que no podían permitirse en un proyecto de esta envergadura, no le hicieron caso. Como no estaban listos los túneles, decidieron construir una galería auxiliar para desviar el río, galería que, según la Contraloría, “no contó con estudios específicos de geología y geotecnia al nivel de detalle requerido”.



Una consecuencia de ese error, dice la Contraloría, fueron los hechos de abril y mayo del 2018, lo que no solo afectó la estructura del proyecto, sino también “la integridad, vida y patrimonio de las familias del área de influencia directa del río Cauca y los bienes ambientales constitucional y legalmente protegidos”.

'El proyecto sigue siendo viable'

Tras recibir el informe remitido por la Contraloríay recalcar que los cálculos son exclusivos del ente de control, Empresas Públicas de Medellín indicó que, pese a la contingencia, el proyecto Hidroituango sigue siendo viable técnica y financieramente, ya que la inversión adicional para terminarlo presenta una rentabilidad positiva.



“Una vez entre en operación, empezará a generar flujos de caja considerables. La recuperación de la inversión se espera en el largo plazo, como es natural en este tipo de proyectos”, agregó la compañía.

