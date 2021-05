Se vuelve a duplicar número de fallecidos que aparecen como vacunados

Nuevamente se duplicó el número de personas que, aunque están reportadas en la Registraduría como fallecidas, han sido beneficiarias de vacunas contra el coronavirus.



Así lo alertó la Contraloría General de la República tras el seguimiento que el órgano de control ha realizado a la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, seguimiento en el cual ha encontrado 5 alertas principales.

El 21 de abril pasado, la Contraloría advirtió que habían detectado a 44 presuntos fallecidos vacunados, pero al corte del 9 de mayo, esta cifra llegó a 86 fallecidos vacunados, en total.



Además, llamó la atención del órgano de control que 7 personas que habían sido reportadas como fallecidas y que recibieron una dosis de la vacuna fueron retirados de la base de datos Paiweb - del Plan Nacional de Vacunación- sin que el Ministerio de Salud informara a la Contraloría por qué se manipuló la base de datos.



Los 86 presuntos fallecidos vacunados identificados se concentran en Valle del Cauca, con 29 casos; seguido por Antioquia, 13; Atlántico, 11; Bolívar, Magdalena, Nariño, Huila y Boyacá, con 4 casos cada uno; Norte de Santander, que tiene 3; Cauca, Cundinamarca y Santander, con 2 cada departamento; y Bogotá, Meta, Quindío y Tolima, cada uno con un caso.

Aumenta la doble vacunación y se eliminan registros

De acuerdo con la Contraloría, se ha alterado sin justificación la base de datos con información del plan de vacunación. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Lina Aldana, contralora Delegada para la Salud, añadió que otra alerta tiene que ver con que, haciendo el cruce de bases de datos, de 229 personas que fueron reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud, los entes de control, el Ministerio de Salud y las Secretarías Departamentales de Salud por doble y hasta triple vacunación en menos de 10 días, hoy aparece eliminadas 228 de la base de datos del Ministerio.



"Solo encontramos una de esas 229 y nos nos han dado las razones por las cuales fueron eliminadas", comentó.



Pese a ello, la Contraloría reporta que este fenómeno es el que más ha crecido pues pasó de 59 personas, en la primera alerta hecha pública a comienzos de abril, a 229, con corte al 9 de mayo.



En este caso, el Ministerio tampoco envió ninguna justificación al órgano de control por "la manipulación de la base, situación que preocupa a la Contraloría General debido a que no existe una trazabilidad en el ingreso y retiro de los datos que de confiabilidad en lo que está reportado en Paiweb".

A estas alertas sobre personas fallecidas que luego reciben dosis de la vacuna, y otras que registran hasta tres dosis en menos de 10 días, se suma la preocupación por la vacunación de personas que no hacen parte de los grupos priorizados.



La Contraloría informó que pese a la ampliación del rango de edades, el número de personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado sigue creciendo: la última alerta de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) registra 1.372 personas que no están en la etapa 1 y 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con el decreto 109 del 2021.



Entre las más de 1.300 personas no priorizadas hay menores de 60 años, personas que no son profesionales, docentes o estudiantes del sector de la salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción.



Por ejemplo, 651 personas que fueron vacunadas tienen entre 26 y 44 años y otras 220 de 18 a 25.



Entre las irregularidades halladas en este nuevo reporte está que una bebé de 3 meses aparece recibiendo una dosis de la vacuna en Atlántico y su Registro Civil se modificó a una cédula que, según la Registraduría Nacional, no existe.



En vacunación de personas no priorizadas Valle del Cauca también lidera el listado, con 342 casos; seguido por Santander con 206, Caldas, que registra 152 y Atlántico, con 198. Les siguen otros departamentos que registran menos de 100 casos cada uno.

Vacunados en departamentos en los que no viven

Facebook Twitter Linkedin

La Contraloría ha detectado 1.478 personas vacunadas en el corredor fronterizo que no residen allí. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

La Diari, de la Contraloría, también encontró que el número de personas vacunadas en el corredor fronterizo -Leticia y Puerto Nariño, en Amazonas; Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés)- que no residen allí, sino en departamentos diferentes, se incrementó de 1.249 a 1.478 personas.



Estas personas fueron vacunadas en el corredor fronterizo donde, de acuerdo con las disposiciones normativas, no existe priorización de listas.



Por ejemplo, hay registro de 231 personas que debían ser vacunadas en Bogotá, de las cuales 207 terminaron recibiendo una vacuna en el departamento de Amazonas.

IPS no han reportado aplicación de vacunas

A estas alertas se suma otra que encontró la Diari: las IPS del país no han reportado la aplicación de más de un millón trescientos mil vacunas contra el covid-19 en Paiweb, lo que dificulta el control preventivo en tiempo real que está realizando la Contraloría.



Según encontró la entidad, mientras las IPS registraron en Paiweb que a 5’387.256 colombianos le aplicaron una dosis de la vacuna, el Ministerio de Salud informó en su página web que, en el mismo mes, el total de vacunas fue de 4'077.694.



La diferencia es de 1’309.562 vacunas de las que Contraloría no tiene información en qué IPS fueron aplicadas, quién fue beneficiario y si cumplían, o no, con la priorización de edades especificada en el Plan Nacional de Vacunación.



La inconsistencia dificulta la vigilancia que, en tiempo real, está realizando la

CGR al Plan Nacional de Vacunación con corte del 9 de mayo de 2021. Por eso

la entidad pide al Ministerio de Salud que estas diferencias de reportes en las

bases de datos sean solucionadas.



Por todo esto, el órgano de control hizo un llamado al Ministerio de Salud para que la plataforma Paiweb sea actualizada constantemente, lo que es vital importancia para la completa vigilancia, en tiempo real, al Plan de Vacunación, en el cual el Estado ha invertido más de 3 billones de pesos.

