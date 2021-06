Contraloría halló más de 22.000 subsidios VIS sin legalizar desde 2012

Tras una evaluación a la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social (VIS) del programa llamado Bolsas Anteriores, la Contraloría General de la República encontró 25 hallazgos administrativos.



De esos siete tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones,18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.



El programa Bolsas Anteriores, explicó el órgano de control, es de subsidios de vivienda asignados antes de la expedición de la Ley 1537 de 2012, que definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.

Entre estas irregularidades, el detrimento patrimonial de mayor cuantía fue por $1.640 millones, esto en relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo, ubicado en Bolívar, "donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir 9 años de haber sido viabilizado y 5 años desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo. Hoy está paralizado, con apenas un 29 por ciento de avance", reportó la Contraloría.



En segundo lugar, se registró un hallazgo fiscal por más de $939 millones referido al proyecto Marina Esperanza, en Maicao, La Guajira, que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia, pero no se ha comenzado la construcción de 211 viviendas y 23 están paradas.



En este segundo caso, ha transcurrido casi una década de haberse viabilizado el proyecto y los beneficiarios de los subsidios siguen sin obtener una solución de vivienda.

"Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento", refirió el órgano de control.



Se añade que en Córdoba hay tres proyectos de VIS con hallazgos fiscales que suman más de $846 millones y están ubicados en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.



Además, la Contraloría encontró otras situaciones como que hay 22.284 subsidios sin legalizar, numerosos proyectos que presentan incumplimientos, obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y recursos depositados en fiducias que no cumplen su destinación, entre otras

Los más de 22.000 subsidios sin legalizar afectan, de acuerdo con la observación de la entidad, a familias integradas por más de 90.000 beneficiarios.



En detalle, los 22.284 subsidios con Traslado a Cuentas de Ahorro Programado (CAP), sin pagos al oferente, son por $325.602.069.933, incluido el valor de indexaciones. Esas ayudas fueron asignadas entre el año 2004 y el 2020, "la mayoría de ellos completan más de 19 años desde su asignación y a 31 de mayo de 2021 no han sido legalizados", señaló la Contraloría.



También se observaron 42.888 registros de renuncias a los Subsidios Familiares de Vivienda en donde 4.889 asignaciones por $42.151.600.015 siguen en proceso de reintegro al Tesoro Nacional. Así mismo, hay19.555 subsidios por $148.795.568.909,51, asignados entre 2003 y 2015, que se encuentran vencidos.

Las principales deficiencias encontradas

Entre las fallas que encontró la Contraloría en todo este proceso está que se invirtieron recursos públicos en obras que luego no cumplieron el objetivo para el cual fueron construidas, y 5 años después no prestan servicio alguno pues no se han construido y entregado a los beneficiarios.



También hay debilidades en la planificación de los proyectos, lo cual ha permitido que se les asignen recursos, aunque tienen dificultades de escrituración y titulación, de usos del suelo y de licencias de construcción.



Esto ha llevado a que más de 9 años después de su viabilización, las familias beneficiarias, en su mayoría desplazadas por la violencia, aún no cuenten con una solución de vivienda digna.

También se evidenció la asignación de subsidios a favor de personas fallecidas, lo

cual se determinó al cruzar bases de datos de beneficiarios con información de fallecidos de la Registraduría. La Contraloría estableció que en 1.468 casos, Fonvivienda asignó subsidios a beneficiarios en fechas posteriores a su fallecimiento.



Por todo esto y más, la Contraloría consideró que la gestión fiscal de Fonvivienda respecto de la administración, manejo y gestión del Programa Bolsas Anteriores a la Ley 1537 de 2012, presenta debilidades en la gestión fiscal y administrativa.



También se determinó que el Programa no cuenta con mecanismos de control dentro del mapa de riesgos, que permitan realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del programa y tampoco cuenta con indicadores de seguimiento que permitan establecer su avance y cumplimiento.



Por ello le pidió a Fonvivienda trabajar en un Plan de Mejoramiento que incluya acciones correctivas y preventivas para subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados en la auditoría.

