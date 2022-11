Luego de una búsqueda que hizo la Contraloría en bases de datos, el órgano de control encontró 1.638 predios con procesos de extinción de dominio anteriores a 2014 que no administra nadie, pese a que deberían estar a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



El anuncio lo hizo desde Cali el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien indicó que se entregará a la Fiscalía y a la SAE la base de datos de estos predios, que se consideraban perdidos, para que se coordinen y los busquen, de forma tal que se materialicen.

Según informó, ahora la entidad busca establecer el valor catastral de esos predios, que incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá.



"La materialización de la recuperación de estos bienes debe entenderse como una recuperación del patrimonio público", sostuvo Hernández.



Según ha encontrado la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, no es tan cierto que haya predios administrados por la SAE que estén "perdidos", como se dijo en su momento, sino que lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración.



Aunque se hizo hincapié en que esa falta de administración no es responsabilidad de la SAE "sino de los entes de control, que de 2012 al 2014 no hicieron las debidas investigaciones sobre los faltantes en el inventario de predios".



