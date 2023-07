Una auditoría de la Contraloría General sobre las cuentas a 2022 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encontró 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia fiscal por $10.710 millones y dos connotación disciplinaria.



Entre esos hallazgos, el de mayor cuantía fue la pérdida de recursos públicos por $9.801 millones, en medio de un convenio entre la ANH y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el cual el último terminó comprando 10 gravímetros y 37 magnetómetros, pese a que estos instrumentos no eran necesarios y no se usaron.



Según el órgano de control, el Convenio 300 de 2022 buscaba “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros y logísticos para la integración cartográfica de la información geológica de superficie y subsuelo para la zona norte de las cuencas del valle inferior del Magdalena y Sinú San Jacinto”.



El análisis encontró que en el convenio, que ya está terminado, el SGC adquirió siete estaciones más estaciones de las propuestas inicialmente y compró, sin avisarle a la ANH, los equipos que no eran necesarios.



“Los 37 magnetómetros ni siquiera alcanzaron a llegar antes de la finalización del convenio. Se determinó que la compra de los equipos fue realizada por el Servicio Geológico Colombiano -SGC sin la intervención de la ANH y no hubo un reporte del manejo de esos recursos hasta el final del contrato”, señaló la Contraloría en un comunicado.



La entidad añadió que este hallazgo representa una gestión fiscal ineficiente y un detrimento al patrimonio de la ANH.



El segundo hallazgo fiscal fue por un uso ineficiente de recursos en otro convenio con el SGC, el convenio ANH-SGC 428 SEW 2020, que buscó aunar esfuerzos para desarrollar actividades de investigación y generación de intercambio de información científica y tecnológica.



En el marco de tal convenio, el Servicio Geológico Colombiano celebró los subcontratos de subarriendo No. 588 de 2021, 027 de 2022 y 583 de 2022 para las oficinas No. 1301, 1302 y 1303 (incluyendo parqueaderos y mobiliario) del Edificio Elemento.

El Servicio Geológico Colombiano compró equipos que no necesitaba y que no usó en un convenio con la ANH, dice la Contraloría. (Foto de archivo). Foto: César Melgarejo- EL TIEMPO

Sin embargo, la Contraloría comprobó, con los reportes de ingreso y salida de las personas contratadas, que las instalaciones subarrendadas no fueron utilizadas, dado que no se encontraron registros con los movimientos del personal designado e informado por el SGC para el desarrollo de los convenios durante el término de duración de los contratos.



“El Servicio Geológico Colombiano pagó con recursos provenientes del convenio suscrito con la ANH los cánones de los subarrendamientos por un servicio innecesario, debido a deficiencias en los estudios previos y en la planificación por parte de la ANH. También se dio una inobservancia del cumplimiento de las funciones del comité de coordinación y seguimiento de la ANH, al no ejercer control en tiempo real acerca del destino final de los recursos empleados en estos contratos, todo lo cual resulta en una gestión fiscal antieconómica que genera un presunto detrimento patrimonial por $908.6 millones”, sostuvo el órgano de control.



Además de los dos hallazgos fiscales, por los en la auditoría la Contraloría emitió un concepto con reserva frente al cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecución de la contratación administrativa y la ejecución de los recursos públicos por parte de la ANH, se suman los hallazgos administrativos como el hecho de que había convenios interadministrativos suscritos por la ANH en los que se adquirieron bienes para el servicio de otras entidades sin que mediaran contratos de comodato.



También se encontraron pagos totales de contrato sin que se hubiera surtido la liquidación omitiendo el requisito del certificado a satisfacción que permite la comprobación de que los productos fueron entregados de conformidad; también se cuestionó la inobservancia de la ANH en el control de contrato, pues se realizó una subcontratación sin mediar modificación justificada.

