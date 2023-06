Una auditoría de la Contraloría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) encontró graves deficiencias en un contrato que era para la ampliación de cupos carcelarios y el mantenimiento de cárceles en el país, pues se establecieron 83 hallazgos, de estos 25 con incidencia fiscal por 24.140 millones de pesos.



Se trató del contrato interadministrativo No. 216144 de 2016 entre la Uspec y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade (hoy ENTerritorio).

Según la Contraloría, la Uspec le entregó a ENTerritorio $25.822.880.079 para gerencia y administración, y existen 30 contratos por valor de $148.855.399.322, que representan el 45 por ciento del valor total contratado, que están en niveles de ejecución física menores al 60 por ciento.



“Durante los 6 años de ejecución del contrato interadministrativo su efectividad ha sido mínima, transgrediendo el principio de economía establecido en la Constitución Política, lo que ha generado que no se mitigue la crítica situación carcelaria del país, que era el objetivo en el uso de esos recursos”, señaló el órgano de control en un comunicado.



La entidad cuestionó también que 16 proyectos priorizados por una sentencia de la Corte Constitucional hoy tienen contratos sin entregar, suspendidos o sin dar al servicio por falta de dotación y obras complementarias.



Esto mismo se encontró en cinco proyectos priorizados por la Dirección de Infraestructura de la Uspec: Eron Bellavista, que presenta el 98 por ciento de ejecución física, pero sin entrega definitiva por faltantes para entrada en operación; los de la Reclusión de Mujeres RM Manizales y la Ampliación Cómbita fueron retirados del Contrato Interadministrativo; y hay problemas con la construcción del Eron Pereira, que presenta un avance de apenas 11,57 por ciento y retrasos en la programación.

“Durante la ejecución de la auditoría se evidencia que la Uspec no ha cumplido con la disposición y entrega de los insumos necesarios para el inicio de la ejecución de los diferentes proyectos, demostrando debilidades en la fase de planeación. Esta situación generó continuas modificaciones, adiciones, suspensiones, prórrogas y demoras en los diferentes proyectos y contratos derivados”, dijo la Contraloría en un comunicado, y añadió que también hay debilidades en materia presupuestal y contable.



De otra parte, frente al Proyecto del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, ENTerritorio no ha entregado el Plan Maestro sino solo 80 diagnósticos de los 133 establecimientos existentes. “Se observa que no hay claridad frente a la formulación definitiva del Plan Maestro, situación que generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.704.175.374”, dijo el órgano de control.



(Más notas: Policía alerta por uso de criptomonedas para lavar dinero del narcotráfico).Así mismo, por obras inconclusas, sin entregar o incompletas se determinaron hallazgos con presunta connotación fiscal por valor de $8.266.754.727.

Edificio de la Contraloría General en Bogotá. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Entre esas obras inconclusas o si entregar está la construcción de cocinas en las cárceles de Palmira y Cartagena, que están terminadas hace más de dos años pero no han podido usarse por deficiencias en la planeación para el suministro e instalación de dotación de equipos para cocción de alimentos. También hay obras para la seguridad que no han sido finalizadas, como la construcción de garitas de la cárcel de Bucaramanga, entre otras.



Se establecieron igualmente hallazgos con presunta connotación fiscal por deficiencias en la ejecución, por valor de $3.561.676.270, en el componente de mantenimiento a la infraestructura física de los establecimientos.

“Igualmente, hay situaciones en las que equipos mecánicos y eléctricos han dejado de funcionar por la falta de mantenimiento preventivo, como se evidenció en las plantas eléctricas del EPMSC Cali, EPMSC Barranquilla El Bosque, EPMSC Bucaramanga, la campana extractora del rancho en EPAMCAS Valledupar y aires acondicionados en EPMSC Florencia”, se lee en el comunicado de la Contraloría.



Así mismo, varias plantas de tratamiento de agua potable y agua residual no cumplían con parámetros de calidad de agua mínimos y no tenían los permisos requeridos.

