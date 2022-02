Aunque debieron haber quedado listos en 2015, para los Juegos Nacionales que se hicieron en Ibagué en esa fecha, varios de los escenarios deportivos que iban a usarse nunca se terminaron, generando daños a las finanzas públicas



Por este motivo, la Contraloría General de la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $33.758 millones contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y una funcionaria de su administración; el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad; así como el contratista del proyecto.

Según el órgano de control, el daño patrimonial se ocasionó por la ejecución del contrato de obra No. 119 de 2015, suscrito con la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 por la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué -IMDRI, en el que se reconocieron pagos por obras

inconclusas, cantidades de obra pagadas y no ejecutadas, deficiencias constructivas y de calidad de los escenarios del Parque Deportivo.



Esa situación llevó a que, posteriormente al abandono del contratista, se tuviera que suscribir un convenio interadministrativo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para determinar el estado de ejecución en el que quedaron las obras y disponer de nuevos recursos para su culminación.



"Las irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra No.

119 de 2015 hicieron que el proyecto (...) no se culminara e Ibagué no contara con los escenarios deportivos para este evento", indicó la Contraloría.

Los sancionados

Por este motivo, el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción cobija a:



Vera Construcciones Sucursal Colombia, Benjamín Tomás Herrera Amaya y Coning-Construcción y Obras de Ingeniería Civil S.A.S, como integrantes de la unión temporal Parque Deportivo Ibagué 2015, en su calidad de contratista.



Carlos Heberto Ángel Torres, entonces gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI-; así como contra Mauricio Campos del Cairo, supervisor; y Martiza Fernanda Rozo Riveros, supervisora financiera.



También fueron sancionado Luis Hernando Rodríguez Ramíres, exalcalde de Ibagué, y Sandra Yolima Rodríguez Guzmán, quien fue supervisora técnica de la Alcaldía.



Finalmente, la Contraloría sancionó a Andrés Carlos Botero Phillipsbourne, exdirector de Coldeportes.

