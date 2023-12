Contraloría emite 2 fallos contra Saludcoop y Guillermo Grosso por pagos irregulares

Las irregularidades en la extinta Saludcoop siguen generando pronunciamientos de la Contraloría, que este 21 de diciembre informó que la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la corrupción profirió dos fallos de responsabilidad fiscal contra Saludcoop EPS O.C., y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, ex-Agente Especial Interventor de la EPS, al establecer daños patrimoniales.



La primera afectación a los recursos del Estado fue por 7.942 millones de pesos, y la segunda por 1.413 millones de pesos.

Según un comunicado de la Contraloría, el fallo fiscal por valor de 7.942 millones de pesos es por los pagos efectuados por los contratos de promesa de compraventa de tres clínicas en 2015, año en el cual la EPS ya estaba bajo intervención: Clínica Materno Infantil, Clínica Neiva y Clínica Tunja.



“Estos desembolsos no se ajustaban a la naturaleza del gasto establecida por la normativa, ya que carecían de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud. Es importante destacar que los recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), son de carácter parafiscal y forman parte integral e indivisible del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según mandato constitucional”, señaló el órgano de control.



Facebook Twitter Linkedin

Edificio de la Contraloría General de la República, en Bogotá. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

El segundo fallo de responsabilidad fiscal es por 1.413 millones de pesos y tiene que ver con pagos realizados en el marco de los contratos de prestación de servicios y de obra, durante los años 2014 y 2015, para realizar el diseño arquitectónico, amoblamiento de las oficinas de la sede 109 y adecuaciones, en la oficina de atención al usuario de la Regional Cundinamarca.



Esto “conllevó a mejoras en propiedad ajena, sobre los citados inmuebles arrendados que usaba la EPS”, dijo la Contraloría, al señalar que esos pagos no guardaban relación con el objeto social de la EPS y no tenían que ver con las actividades de aseguramiento en salud por lo cual no podían sufragarse con cargo al SGSSS.



Además, para ese momento Saludcoop ya estaba en intervención forzosa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.





