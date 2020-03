Hay controles deficientes en el 93 % de los aeropuertos: Contraloría

Tras realizar varias visitas a los aeropuertos del país, la Contraloría General llegó a una preocupante conclusión: el 93,75 por ciento de los aeropuertos del país tienen deficiencias para controlar el nuevo coronavirus.

El órgano de control fiscal revisó 25 terminales aéreas. Según la Contraloría, estos aeropuertos no tienen suficiente personal médico de las secretarías de salud departamentales y municipales.



Además, en más del 70 por ciento no se están siguiendo los protocolos nacionales e internacionales ante la emergencia de salud pública que afronta el país y el mundo por la pandemia del covid-19.



Así mismo, un 58 por ciento de los aeropuertos visitados por la Contraloría no tiene establecida una zona de cuarentena. Y el 64,5 por ciento no aplica el control mínimo, como es medir la temperatura.

La Contraloría cuestionó que el aeropuerto El Dorado, el más importante del país y en donde circulan el 59 por ciento de los pasajeros, tiene un personal médico dispuesto por la Secretaría de Salud que apenas alcanza para seis personas al día y ocho en la noche.



Estos funcionarios están distribuidos para controlar a los 9.000 viajeros internacionales que llegaban por día a esta terminal aérea el 16 de marzo, es decir, este lunes.



En cambio, el aeropuerto Matecaña de Pereira tiene 19, y el de Rionegro, que sirve a Medellín, tiene 15.



La Contraloría también evidenció que el 35,4 por ciento de los 25 aeropuertos visitados no tiene un protocolo sanitario nacional.



Con todo esto, el organismo concluyó que en el 62,5 por ciento los protocolos y atenciones que se están dando ante el coronavirus "son deficientes".



Los que están en esa mala calificación son los aeropuertos de Ibagué, Popayán, Mitú, Riohacha, Pasto, Mocoa, San José del Guaviare, Corozal, Armenia, Cúcuta, Florencia, Inírida, Barranquilla, Lebrija, Arauca, Villavicencio, San Andrés, Quibdó y Bogotá.



Y se considera que la atención es aceptable en el 31,25 por ciento de aeropuertos, que son Valledupar, Leticia, Neiva, Puerto Carreño, Yopal, Palmira, Montería, Manizales, Rionegro y Cartagena.



Los únicos aeropuertos en donde la Contraloría consideró que los protocolos se están aplicando de manera sobresaliente son los de Pereira y Santa Marta, que corresponden al 6,25 por ciento de todos los visitados.



Esto quiere decir, según el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, que el 6,25 por ciento tiene una atención eficiente frente al covid-19, mientras el resto (93,75 %) no cumplen las condiciones requeridas.



