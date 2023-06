Desde San José del Guaviare, Guaviare, el contralor general en funciones, Carlos Zuluaga, anunció que la Contraloría General de la República detectó fallas en los sistemas de potabilización de agua para estudiantes de la zona rural del municipio, pues estos no cumplen con los estándares de calidad de agua potable establecidos, lo cual estaría ocasionando diferentes problemas de salud, como alergias, brotes y malestar estomacal.



En la visita que adelantó en la región el contralor, junto a funcionarios de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Salud (INS), Zuluaga indicó que por las irregularidades en los sistemas de potabilización se constituyó un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por un valor total de $33.673 millones.

Este hallazgo fue detectado en una Actuación Especial de Fiscalización que mostró que, mediante una intermediación innecesaria para la adquisición de los sistemas de potabilización de agua instalados en las 88 sedes educativas rurales de San José del Guaviare, se pagó más plata de la necesaria, lo cual generó un detrimento patrimonial en la ejecución de dicho proyecto, el cual se aprobó para ser financiado con recursos Ocad Paz -dinero para la implementación de la paz-, y en el que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare – EMPOAGUAS E.S.P. S.A, es la entidad ejecutora.



En concreto, en este proceso los funcionarios del órgano de control encontraron sobrecostos hasta del 400 por ciento en los elementos de esas plantas de potabilización., elementos que eran importados y costaron hasta 400 veces más y que no sirven.



De acuerdo con la entidad, el sistema de potabilización pretendía impactar a 14.000 beneficiarios de la población estudiantil, buscando reducir la deserción escolar en las sedes educativas, pero por las fallas identificadas este programa no incidió en la permanencia o matricula de estudiantes, pues de puede observar que la matricula no ha sido constante.



Por su parte, Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo, comentó que en Guaviare vieron que los niños del PAE se estaban enfermando por los alimentos preparados in situ, y que en estos momentos hay 58 casos de desnutrición en el departamento, íntimamente relacionados con falta de agua potable. La medida de muchos rectores de colegios de la región fue optar por no permitir que la mayoría de niños tomara esa agua para no enfermarse.

Cinco colegios en alto riesgo

En la visita a San José del Guaviare, la Contraloría señaló que en un trabajo conjunto con el INS y la Secretaría de Salud del Guaviare se detectó que en cinco Instituciones educativas hay un nivel de riesgo alto por el agua no apta para el consumo, y en otras 18 se halló un nivel de riesgo medio.



Además, la Defensoría del Pueblo, en su seguimiento al tema, ha encontrado lesiones como laceraciones y reacciones alérgicas en los estudiantes de las instituciones, producto de la toma de agua no potable.



Por todo esto se concluyó que los sistemas de potabilización de agua no están cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia – RAS (Resolución No. 0330 del 2017), lo cual podría poner en riesgo la vida de las comunidades.



