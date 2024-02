Contraloría decidió no acompañar nueva licitación de pasaportes en la Cancillería

Carlos Mario Zuluaga, encargado de la Contraloría General le respondió al Ministerio de Relaciones Exteriores que no puede acompañar, como órgano de control, la elaboración de pliegos para la licitación de pasaportes, porque la ley no se lo permite.



La información fue dada a conocer por la W Radio, que señaló que el Contralor puntualizó que, "expresamos nuestro rechazo a esa solicitud. No porque no queramos que eso salga bien, sino porque la Contraloría tiene prohibido constitucionalmente que coadministre. No podemos ir a ayudar a hacer unos términos de referencia para una licitación que tiene la legitimidad de revisar la Cancillería”.



De igual forma, Zuluaga indicó al medio radial que "haremos unas observaciones, llegaríamos a adelantar un control preventivo y concomitante si tras la evaluación de nuestros auditores establecemos que hay algún riesgo en el proceso licitatorio”.



Canciller Álvaro Leyva y el proceso de acción de tutela contra la Procuraduría. Foto: Archivo particular

Vale la pena recordar que por la licitación de los pasaportes Álvaro Leyva, canciller, fue suspendido para ejercer su cargo, por la Procuraduría, por tres meses el pasado 24 de enero.



En esa línea, el lunes 5 de febrero, la Cancillería le solicitó a la Contraloría que acompañara el proceso para avanzar en el tema frente al lío con la empresa Thomas Greg & Sons.



